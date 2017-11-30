В Воронежской облдуме впервые приняли бюджет с профицитом

Источник: РИА "Воронеж"

Депутаты Воронежской облдумы приняли бюджет Воронежской области на 2018 год в первом чтении на заседании в четверг, 30 ноября. Впервые за много лет бюджет представили с профицитом. По словам председателя облдумы Владимира Нетесова, это «показывает эффективность работы с финансами, что в свою очередь позволит более конструктивно строить межбюджетные отношения с федеральным центром».

Доходы областного бюджета составят более 90 млрд 554 млн рублей, расходы — 90 млрд 403 млн рублей. Среди приоритетов — развитие спорта, дорожной сети и «системы -112», а также экология, поддержка малого и среднего бизнеса, аграриев и людей с ограниченными возможностями здоровья. Бюджет сохранит социальную направленность — более 77% расходов направят на социальные нужды, в том числе связанные с ростом оплаты труда бюджетников. Продолжатся активное строительство и реконструкция школ, детских садов, медицинских объектов.

Спикер регионального парламента отметил, что расходы по некоторым статьям госпрограмм по сравнению с 2017 годом вырастут в разы.

— Так, на строительство и реконструкцию спортивных сооружений — почти в шесть раз: с 90 млн до 531,5 млн рублей. Расходы на развитие профессионального образования вырастут более чем в два раза — с 9,8 млн до 21 млн. Эти средства пойдут в том числе на укрепление материально-технической базы училищ, техникумов и колледжей, — рассказал Владимир Нетесов.

На обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и господдержку ипотечных заемщиков заложено почти в 2,2 раза больше средств, чем в 2017 году. На эти мероприятия запланировано почти 690 млн рублей (в текущем году — 306 млн).

— Также отмечу, что в 17 раз вырастут расходы на содействие добровольному переселению в Воронежскую область зарубежных соотечественников — с 835 тысяч рублей в 2017 году до 14 млн в 2018-м, — сказал председатель облдумы.

На дальнейшее развитие «системы-112» в бюджете заложено более 60,5 млн рублей. Это почти в два раз больше, чем в текущем году.

— Особое внимание в следующем году будет уделено охране окружающей среды и природными ресурсам. На реализацию экологических программ выделено около 487 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2017 году. Стоит отметить рекордный рост расходов на развитие системы особо охраняемых территорий, сохранение неохотничьих видов животных и мероприятия по восстановлению водных биологических ресурсов. Ассигнования на эти цели выросли в 22 раза — с 450 тысяч до 10 млн рублей, — перечислил Владимир Нетесов.

Средства на аграрную отрасль увеличатся в 2018 году почти в два раза — до 7,2 млрд рублей, в том числе на развитие системы мелиорации (с 50 млн до 111 млн рублей) и стимулирование инвестиционной деятельности (возмещение затрат агропредприятиям на строительство объектов, возмещение части процентной ставки по кредитам) — с 876 млн до 3,7 млрд рублей.