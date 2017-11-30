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17:37 (мск), источник: Калининград.Ru

Дорогу Берёзовка — Храброво — Жемчужное отремонтировали за 48 млн рублей

В Гурьевском округе частично отремонтировали трассу Берёзовка — Храброво — Жемчужное. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Калининград.Ru

Работы проходят в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». При проведении аукционов по выбору подрядчиков сложилась экономия средств. В итоге 48,2 миллиона рублей решили потратить на ремонт нескольких участков трассы. Их общая протяжённость составляет около шести километров.

Этот объект мы планировали сделать переходящим, однако погодные условия позволили нам всё сделать в этом году. Дорожники успели отфрезеровать верхний слой покрытия, уложить выравнивающий и верхние слои. На участках ремонта осталось завершить работы по нанесению разметки. В ближайшее время работы планируем закончить, — рассказала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

Общий объём отремонтированных по программе дорог в 2017 году составил более 146 километров. Среди них пять улиц Калининграда — Емельянова, Александра Невского, проспекты Калинина и Московский, а также семь участков областных трасс — Калининград — Долгоруково, Калининград — Крылово через Правдинск, Переславское — Круглово, Калининград — Балтийск, Северный и Южный обходы и Березовка — Храброво — Жемчужное.

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