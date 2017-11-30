Дорогу Берёзовка — Храброво — Жемчужное отремонтировали за 48 млн рублей

Источник: Калининград.Ru

Работы проходят в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». При проведении аукционов по выбору подрядчиков сложилась экономия средств. В итоге 48,2 миллиона рублей решили потратить на ремонт нескольких участков трассы. Их общая протяжённость составляет около шести километров.

Этот объект мы планировали сделать переходящим, однако погодные условия позволили нам всё сделать в этом году. Дорожники успели отфрезеровать верхний слой покрытия, уложить выравнивающий и верхние слои. На участках ремонта осталось завершить работы по нанесению разметки. В ближайшее время работы планируем закончить, — рассказала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.