Курс доллара и евро: чего ожидать от лея в первый день зимы

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Официальный курс молдавского лея к доллару, установленный Национальным банком Молдовы на пятницу, 1 декабря, и выходные составил 17,1722 лея, а к евро — 20,326 лея. Таким образом, лей продолжает наступать на пятки «американцу» и «европейцу» хоть и семимильными шагами. За рабочую пятидневку нацвалюта отыграла у доллара порядка 15 банов, а у евро — 21 бан.

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На протяжении года национальная валюта республики наступает на пятки «американцу» и «европейцу» — курс лея к доллару и евро растет. Одних такая тенденция радует, другие же настроены скептично.

Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что об укреплении нацвалюты нельзя говорить исключительно в радужных тонах. По его словам, «если получится, что доллар или евро вдруг достигнут 16 молдавских леев, это аукнется серьезным кризисом в экономике». Как считает эксперт, укрепление молдавского лея негативно повлияет на молдавскую экономику.

Глава Национального банка Молдова (НБМ) Сергей Чокля, комментируя поведение молдавского лея, ранее заявлял, что «лев свободно гуляет по клетке».

«Мы не направляем его в какую-либо сторону. Предложение валюты, в частности, доллара со стороны физических лиц намного превышает спрос… Мы не можем манипулировать курсом и не хотим этого. Нацбанк закупил много валюты для того, чтобы не допустить слишком внушительного укрепления лея», — сказал Чокля.