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21:11 (мск), источник: Sputnik.md

Курс доллара и евро: чего ожидать от лея в первый день зимы

В Национальном банке Молдовы рассказали, что произойдет с долларом и евро в первый день зимы, а также о том, какой курс валют ожидается на выходные.

ЦБ: $ 58.5814   +0.25 € 69.5185   +0.31 ММВБ: $ 58.4325   -0.19 € 69.5950   +0.15
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Официальный курс молдавского лея к доллару, установленный Национальным банком Молдовы на пятницу, 1 декабря, и выходные составил 17,1722 лея, а к евро — 20,326 лея. Таким образом, лей продолжает наступать на пятки «американцу» и «европейцу» хоть и семимильными шагами. За рабочую пятидневку нацвалюта отыграла у доллара порядка 15 банов, а у евро — 21 бан.

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На протяжении года национальная валюта республики наступает на пятки «американцу» и «европейцу» — курс лея к доллару и евро растет. Одних такая тенденция радует, другие же настроены скептично.

Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что об укреплении нацвалюты нельзя говорить исключительно в радужных тонах. По его словам, «если получится, что доллар или евро вдруг достигнут 16 молдавских леев, это аукнется серьезным кризисом в экономике». Как считает эксперт, укрепление молдавского лея негативно повлияет на молдавскую экономику.

Глава Национального банка Молдова (НБМ) Сергей Чокля, комментируя поведение молдавского лея, ранее заявлял, что «лев свободно гуляет по клетке».

«Мы не направляем его в какую-либо сторону. Предложение валюты, в частности, доллара со стороны физических лиц намного превышает спрос… Мы не можем манипулировать курсом и не хотим этого. Нацбанк закупил много валюты для того, чтобы не допустить слишком внушительного укрепления лея», — сказал Чокля.

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб отметил, что с начала года евро упал к молдавскому лею приблизительно на 2%, а доллар — примерно на 14%. Такая разница между курсами евро и доллара, как подчеркнул эксперт, определяется динамикой пары EUR/USD на международном валютном рынке. Иосуб отметил, что до конца года нацвалюта Молдовы продолжит укрепляться, а вот доллар и евро будут падать.

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