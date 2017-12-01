Экспортеры нефти продлили мораторий на повышение добычи

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Решение было одобрено не только государствами, входящими в ОПЕК, но и другими крупными странами-экспортерами нефти под руководством России.

Действующие ограничения объемов добычи были приняты год назад и помогли не только удержать падающие мировые цены на сырую нефть, но и подтолкнули их вверх почти на 30%.

В четверг, после объявления о продлении соглашения, цены несколько упали, так как этого решение было предсказуемым.

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась на 0,3% и составила 62,35 доллара.

Резкое падение мировых цен на нефть в 2014—2015 годах было вызвано кризисом перепроизводства, во многом спровоцированным ростом добычи в США сланцевой нефти.

Государства, в которых экспорт нефти составляют существенную долю бюджетных поступлений, столкнулись с резким падением доходов. Тогда и было достигнуто соглашение о снижении объемов добычи.

Продление этого соглашения означает, что страны-экспортеры будут по-прежнему ежедневно добывать в общей сложности на 1,8 млн баррелей меньше, чем позволяют их мощности, чтобы снизить предложение и удержать цены.

ОПЕК, в которую входит 14 стран (крупнейший экспортер нефти — Саудовская Аравия), нередко договаривалась о снижении объемов добычи в попытке подстегнуть рыночную стоимость барреля.

Однако в декабре прошлого года решение организации поддержали еще 10 стран, в том числе и Россия — крупнейший производитель нефти за пределами ОПЕК.

С тех пор мораторий на повышение объемов добычи уже однажды продлевали — до конца марта 2018 года.