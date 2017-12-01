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03:44 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Экспортеры нефти продлили мораторий на повышение добычи

Крупнейшие страны, занимающиеся экспортом нефти, договорились продлить действующие ограничения на объемы добычи еще на девять месяцев, до конца 2018 года, чтобы поддержать уровень цен.

Источник: Reuters

Решение было одобрено не только государствами, входящими в ОПЕК, но и другими крупными странами-экспортерами нефти под руководством России.

Действующие ограничения объемов добычи были приняты год назад и помогли не только удержать падающие мировые цены на сырую нефть, но и подтолкнули их вверх почти на 30%.

В четверг, после объявления о продлении соглашения, цены несколько упали, так как этого решение было предсказуемым.

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась на 0,3% и составила 62,35 доллара.

Резкое падение мировых цен на нефть в 2014—2015 годах было вызвано кризисом перепроизводства, во многом спровоцированным ростом добычи в США сланцевой нефти.

Государства, в которых экспорт нефти составляют существенную долю бюджетных поступлений, столкнулись с резким падением доходов. Тогда и было достигнуто соглашение о снижении объемов добычи.

Продление этого соглашения означает, что страны-экспортеры будут по-прежнему ежедневно добывать в общей сложности на 1,8 млн баррелей меньше, чем позволяют их мощности, чтобы снизить предложение и удержать цены.

ОПЕК, в которую входит 14 стран (крупнейший экспортер нефти — Саудовская Аравия), нередко договаривалась о снижении объемов добычи в попытке подстегнуть рыночную стоимость барреля.

Однако в декабре прошлого года решение организации поддержали еще 10 стран, в том числе и Россия — крупнейший производитель нефти за пределами ОПЕК.

С тех пор мораторий на повышение объемов добычи уже однажды продлевали — до конца марта 2018 года.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
«Факты»: Страны ОПЕК согласились продлить соглашение по ограничению добычи нефти
Во время загрузки произошла ошибка.
30 ноября© Ньюстюб
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