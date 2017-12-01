Бюджет Владивостока хочет вернуть долги
В администрации Владивостока состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет города, сообщили Deita. ru в городской администрации.
В администрации Владивостока состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет города, сообщили Deita. ru в городской администрации.
Провела заседание заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова.
«В условиях ограничения бюджетных средств работа по снижению задолженности по платежам в бюджет является дополнительным резервом для пополнения доходной части бюджета, — подчеркнула Наталья Зубова. — Общая сумма дебиторской задолженности в бюджет Владивостокского городского округа по всем администраторам доходов по состоянию на 1 октября текущего года составила 1 428,2 млн. рублей.
Замглавы призвала принять всевозможные меры по взысканию долгов, не допускать рост задолженности.
Михаил Грач.