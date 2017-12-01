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03:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Бюджет Владивостока хочет вернуть долги

В администрации Владивостока состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет города, сообщили Deita. ru в городской администрации.

Источник: Reuters

Провела заседание заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова.

«В условиях ограничения бюджетных средств работа по снижению задолженности по платежам в бюджет является дополнительным резервом для пополнения доходной части бюджета, — подчеркнула Наталья Зубова. — Общая сумма дебиторской задолженности в бюджет Владивостокского городского округа по всем администраторам доходов по состоянию на 1 октября текущего года составила 1 428,2 млн. рублей.

Замглавы призвала принять всевозможные меры по взысканию долгов, не допускать рост задолженности.

Михаил Грач.

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