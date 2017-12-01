Бывшие корпуса ТГЭУ на Океанском проспекте во Владивостоке снова не смогли продать

Владивосток, 1 декабря, PrimaMedia.

Бывшие корпуса Тихоокеанского государственного экономического университета (ТГЭУ) на Океанском проспекте, находящиеся в оперативном управлении ДВФУ несколько лет, снова оказались никому не нужны даже по значительно сниженной цене. Аукцион, который должен был пройти накануне, 30 ноября, не состоялся, сообщил ИА PrimaMedia в компании-организаторе торгов EY.

Изначально двух— и пятиэтажные здания на Океанском проспекте, 19 под литерами Б, Б1, Б2, В общей площадью 7440,9 кв. метров выставили на продажу в феврале 2016 года со стартовой стоимостью 585,2 млн рублей, однако торги не состоялись, и корпуса со сниженной минимальной ценой (443,1 млн рублей) вновь выставили на аукцион.

В описании лота сказано, что комплекс административных зданий расположен в историческом и общественно-деловом сердце Владивостока и располагает прекрасной транспортной доступностью. Поблизости находятся такие важные для города объекты, как администрации Владивостока и края, современный бизнес-центр «Фреш Плаза», гостиница представительского уровня Hyundai, отделения различных банков, рестораны и кафе, а также один из крупнейших городских торговых центров Clover house. Помещения корпусов ТГЭУ в рабочем состоянии и могут сразу использоваться новыми владельцами, части требуется косметический ремонт. После проведения реконструкции здания имеют высокий потенциал в качестве торгово-офисного комплекса.

Аукцион был назначен на 30 ноября в 09.30 по московскому времени, однако, как рассказал руководитель дальневосточного филиала EY Алексей Ерохин, корпуса ТГЭУ остались невостребованными.

— Аукцион не состоялся, не было сделано никаких шагов. Объект не был продан или куплен, стартовая цена не изменилась. Будем ждать дальнейшего решения по объекту, — уточнил он.

Дата следующих торгов за здания на Океанском проспекте пока что не установлена.

Напомним, ТГЭУ на Океанском проспекте занимало два больших смежно стоящих здания. Одна часть комплекса — та, что сейчас выставлена на торги под литерами Б, Б1, Б2, В. В октябре агентство сообщало, что прокуратура Приморья объявила электронный аукцион на право заключения договора по разработке научно-проектной документации для проведения работ по сохранению и приспособлению второго здания бывшего ТГЭУ по Океанскому проспекту, 19, под литерой А для современного использования.

Как тогда подтвердил представитель прокуратуры, ранее здание бывшего университета было передано ведомству в оперативное управление. Однако информации о том, как оно будет использоваться в будущем, пока нет.

Тихоокеанский государственный экономический университет образован в декабре 1964 года как «Владивостокский филиал Московского института народного хозяйства имени Георгия Валентиновича Плеханова», в 1968 году его преобразовали в самостоятельное учебное заведение «Дальневосточный институт советской торговли» (ДВИСТ). С 1991 года вуз носил имя «Дальневосточный коммерческий институт» (ДВКИ), в 1996 году получил статус академии и новое название — «Дальневосточная государственная академия экономики и управления» (ДВГАЭУ). ТГЭУ он стал в 2004 году после получения статуса университета.

При этом в 2010—2011 годы наравне с Дальневосточными государственным университетом (ДВГУ), Дальневосточным государственным технического университетом (ДВГТУ) и Уссурийским государственным педагогическим институтом (УГПИ) ТГЭУ вошел в состав Дальневосточного федерального университета, соответствующий указ подписал президент России. В результате этого недвижимое имущество четырех университетов перешло в оперативное управление ДВФУ.