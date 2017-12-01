Дальспецстрой не будет достраивать дома на Сочинской во Владивостоке

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 декабря, PrimaMedia.

Договор аренды земельных участков на улице Сочинской во Владивостоке с военно-строительным управлением № 6 (Дальспецстрой) расторгнут в одностороннем порядке по инициативе агентства ипотечного жилищного кре­ди­то­ва­ния. Об этом официально заявили представители Дальспецстроя, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на портал patrokl.info.

Запросы о судьбе комплексной застройки жители района направляли в Дальспецстрой в октябре. В ноябре им пришел ответ, где предприятие официально подтвердило, что достраивать дома не будет. В том же документе было указано, что Дальспецстрой не несет обязательств по комплексному освоению территории в целях жилищного строительства, не имеет права производить строительно-монтажные работы, в том числе строительство дорог и обслуживание сетей инженерного обеспечения.

Напомним, в ноябре АИЖК опубликовало аукцион по продаже земли, на которой замерла стройка Дальспецстроя. 8 декабря, возможно, появится новый застройщик, который выкупит на аукционе землю. Портал patrokl.info предполагает, что покупателем земельного участка могут стать структуры бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина, которые уже ведут стройку трех домов на заезде с улицы Борисенко. Что будет дальше с недостроенными домами Дальспецстроя и возьмется ли кто-то их достраивать, пока неизвестно.

Сейчас жители района надеются, что существующие инфраструктурные проблемы, которые возникли из-за развала Дальспецстроя, будут решены после аукциона. В частности, это канализация, вытекающая в прилегающее реликтовое озеро, отсутствие дорог к домам, тротуаров и прочих объектов благоустройства.

Напомним, что в 2009-м году между предприятием «Дальспецстрой» и агентством ипотечного жилищного кре­ди­то­ва­ния был заключен договор аренды. Предприятие собиралось построить 50 домов и обеспечить району инфраструктуру. Но строители не выполнили свои обязательства: на улице Сочинской появились только недострои. За 2016 — 2017 там было построено пять домов — из них три сейчас в стадии отделки, еще у двух не достроены корпуса.