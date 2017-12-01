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05:22 (мск), источник: Вести - Красноярск

Депутаты Заксобрания утвердили бюджет региона на 2018 год

В следующем году всё будет хорошо, заявил министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь. На сессии Законодательного собрания региона принят бюджет на 2018 год. Доходы выросли, но увеличился и дефицит. Почему власти настроены так оптимистично?

Источник: Вести - Красноярск

36 депутатов «за», 9 «против», один воздержался. Принятие бюджета Красноярского края на 2018 год прошло не без дискуссий. Документ вызвал много споров ещё при рассмотрении в первом чтении. Как результат — внесено 19 поправок от представителей разных партий и территорий.

«Все комитеты представили свои решения, и в этом смысле эти 19 поправок включали в себя самые разнообразные мероприятия: это и спорт, и ЖКХ, и медицина, и устройство дорог, и транспортная система края», — отметил председатель комитета по бюджета и экономической политики Законодательного собрания Красноярского края Егор Васильев.

В 2018 в Красноярке и Канске построят по одной школе, всего в ближайшие три года запланировано возведение 10-ти учебных заведений. Продолжится модернизация библиотек. Завершится реконструкция краевой больницы и БСМП, перинатального центра в Норильске, а также Богучанской больницы. Продолжится расширение онкодиспансера, ремонт дорог, в том числе строительство развязки на Волочаевской в Красноярске.

«С 1 января индексируется заработная плата практически всех бюджетников, это 4%. Мы, по сути, досрочно выполняем майские указы президента. И хочу сказать, что порядка 10 млрд. плюсом в данном бюджете заложены средства, которые обеспечивают повышение доходов работников бюджетной сферы», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.

В целом бюджет выглядит так: доходы — 217, 5 миллиарда, что на 10 миллиардов больше в сравнении с прошлым годом; расходы — 232 миллиарда, дефицит почти 15 миллиардов рублей. «В целом, считаем, бюджет достаточно неплохо выглядит на фоне других субъектов РФ. Мы уже говорили, что наш бюджет входит в пятёрку по своим параметрам в стране, мне кажется, надо гордиться таким документом, поэтому всё хорошо будет в следующем году», — отметил и.о. министра финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

На сессии распределили и дополнительные средства в размере 1 миллиарда 300 миллионов рублей на 2018-й и ещё по 500 миллионов на следующие два года. Эти деньги пойдут на покупку учебников в школы, на поддержку сельского хозяйства, на модернизацию объектов коммунальной сферы.


Мария СЕМЁНОВА

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