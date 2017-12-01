Уникальные противораковые препараты производят в Беларуси

Источник: Sputnik.by

Субстанции для большинства белорусских лекарств фармпроизводителям республики приходится закупать за рубежом — в Китае или Индии. Но бывают и исключения: так, для Белмедпрепаратов субстанции для противоопухолевых препаратов разрабатывают и производят в Унитехпроме БГУ.

Об уникальности разработок и перспективах экспорта корреспондент Sputnik Евгений Казарцев поговорил с директором предприятия Павлом Бычковским.

Работа не прекращается, впереди — испытания

Производственная линейка Унитехпрома уже включает в себя ряд препаратов. Некоторые активно применяются белорусскими врачами, другие только входят в фазу клинических испытаний. В том числе — и гель для лечения рака желудка «Проспиделонг».

«Субстанция уже зарегистрирована, скоро мы начнем пилотные клинические исследования готовой лекарственной формы. Должны начать вот-вот», — рассказал Бычковский.

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В Унитехпроме подчеркивают: «Проспиделонг» — субстанция для всего мира уникальная. Подобного препарата больше нигде в мире не производят.

«Исследования “Проспиделонга” займут года полтора-два в лучшем случае. Скоро начнутся исследования и расширения клинического применения препарата “Цисплацел”, который сейчас применяется для лечения рака головного мозга, а в перспективе можно использовать и для лечения онкологии в желудке», — рассказал о планах руководитель предприятия.

Директор предприятия Унитехпром БГУ Павел Бычковский (слева) на открытии производства фармацевтических субстанций Труды белорусских ученых.

«У нас есть группы ученых, которые по пожеланиям врачей разрабатывают те формы, которые нужны сегодня. У нас разработка лекарственного средства занимает до пяти лет, в мире, как правило, более десяти лет», — отметил Бычковский.

Еще одно сравнение с произведенными на Западе лекарствами — там в их разработку вкладывают десятки миллионов долларов. В республике же уровень затрат куда ниже, а финансируют исследования по госпрограмме.

«Потребность республики в подобных субстанциях мы удовлетворяем полностью. Объемы не очень большие требуются. Например, в год проводится около тысячи операций, связанных с онкологией головного мозга. “Цисплацел” и “Темодекс” показан абсолютно не всем, где-то 600 операций в год проходят с их применением. Сегодня наши клиники обеспечены в полном объеме этими препаратами», — отметил собеседник агентства.

Производство субстанций также организовано на небольшом участке на УП «Унитехпром БГУ». Объемы требуются не очень большие: так, субстанции «Темозоломид» в год требуется всего 3,5 килограмма.

Есть поводы для гордости

Одно из ключевых отличий выпускаемых пролонгированных препаратов — они действуют локально и производятся в формах специальных салфеток или порошка для приготовления геля.

Препараты локального действия производятся в формах специальных салфеток или порошка для приготовления геля.

Скажем, после операции по удалению опухоли головного мозга на место злокачественного образования врачи помещают салфетки «Цисплацел», после чего они там рассасываются и высвобождают действующее вещество.

«В мире сегодня четыре препарата для локальной химиотерапии. Три их них — в Беларуси, еще один (“Глиадел”) — в США. Развиваем это дело. Наши ученые из НИИ ФХП БГУ вложили немало сил для появления таких лекарств», — добавил Бычковский.

При этом американский препарат стоит 15−18 тысяч долларов за дозу. Белорусское лекарство — почти в 50 раз меньше.

К слову, опубликованные в ряде стран результаты исследований белорусских противоопухолевых препаратов показывают их эффективность: у больных возрастает как продолжительность, так и качество жизни.

Что мешает экспорту белорусского лекарства от рака?

По словам Бычковского, зарегистрировать препараты в Европе в обозримом будущем невозможно: производство не имеет европейского сертификата, а его получение стоит немалых денег. И даже в случае регистрации также огромные суммы (миллионы долларов) требуются на клинические испытания в Евросоюзе.

«Каждая страна защищает свои рынки, в том числе и фармацевтические», — констатировал директор Унитехпрома.

Регистрировать лекарство необходимо в каждой стране заново, в том числе и в государствах Евразийского экономического союза.

Открытие модернизированного производства фармацевтических субстанций и лекарственных средств в УП «Унитехпром» БГУ.

«Единый рынок лекарств стран ЕАЭС не означает взаимное признание регистрации препаратов. Нам все равно необходимо регистрировать везде, а это тоже большие затраты», — рассказал собеседник агентства.

Впрочем, в Армении уже идут клинические испытания «Цисплацела» — по их результатам будет приниматься вопрос о регистрации лекарства. Вскоре возможна регистрация препарата и в Украине.

«На “Темодекс” подана заявка на международный патент, который действует на 56 стран мира», — сообщил Бычковский.

После получения патента препарат будет не только защищен как уникальный на многие государства. У создателей появится возможность провести его исследования и испытания в Европе. Однако для этого надо будет найти дополнительные средства.

Пока же уникальными препаратами пациентов лечат в Беларуси — и врачи, и ученые отмечают их действенность и высокое качество.