Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
Суд разъяснил, как можно пользоваться чужим участком без проблем
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
На Украине в здании суда отец потерпевшего взорвал две гранаты
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Российскую ведущую жеребьевки ЧМ-2018 попросили быть скромнее
Екатерина Варнава изменилась до неузнаваемости (фото)
«Стыдно за весь женский род»: Водонаева осудила жену Аршавина
«Снова помолодела»: СМИ о новом имидже Пугачевой
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
07:14 (мск), источник: Sputnik.by

Уникальные противораковые препараты производят в Беларуси

Производители подчеркивают: в мире существуют всего четыре препарата для локальной химиотерапии, из них три созданы белорусами.

Источник: Sputnik.by

Субстанции для большинства белорусских лекарств фармпроизводителям республики приходится закупать за рубежом — в Китае или Индии. Но бывают и исключения: так, для Белмедпрепаратов субстанции для противоопухолевых препаратов разрабатывают и производят в Унитехпроме БГУ.

Об уникальности разработок и перспективах экспорта корреспондент Sputnik Евгений Казарцев поговорил с директором предприятия Павлом Бычковским.

Работа не прекращается, впереди — испытания

Производственная линейка Унитехпрома уже включает в себя ряд препаратов. Некоторые активно применяются белорусскими врачами, другие только входят в фазу клинических испытаний. В том числе — и гель для лечения рака желудка «Проспиделонг».

«Субстанция уже зарегистрирована, скоро мы начнем пилотные клинические исследования готовой лекарственной формы. Должны начать вот-вот», — рассказал Бычковский.

Читайте также
Президент поручил заняться районной медициной

В Унитехпроме подчеркивают: «Проспиделонг» — субстанция для всего мира уникальная. Подобного препарата больше нигде в мире не производят.

«Исследования “Проспиделонга” займут года полтора-два в лучшем случае. Скоро начнутся исследования и расширения клинического применения препарата “Цисплацел”, который сейчас применяется для лечения рака головного мозга, а в перспективе можно использовать и для лечения онкологии в желудке», — рассказал о планах руководитель предприятия.

Директор предприятия Унитехпром БГУ Павел Бычковский (слева) на открытии производства фармацевтических субстанций Труды белорусских ученых.

«У нас есть группы ученых, которые по пожеланиям врачей разрабатывают те формы, которые нужны сегодня. У нас разработка лекарственного средства занимает до пяти лет, в мире, как правило, более десяти лет», — отметил Бычковский.

Еще одно сравнение с произведенными на Западе лекарствами — там в их разработку вкладывают десятки миллионов долларов. В республике же уровень затрат куда ниже, а финансируют исследования по госпрограмме.

«Потребность республики в подобных субстанциях мы удовлетворяем полностью. Объемы не очень большие требуются. Например, в год проводится около тысячи операций, связанных с онкологией головного мозга. “Цисплацел” и “Темодекс” показан абсолютно не всем, где-то 600 операций в год проходят с их применением. Сегодня наши клиники обеспечены в полном объеме этими препаратами», — отметил собеседник агентства.

Производство субстанций также организовано на небольшом участке на УП «Унитехпром БГУ». Объемы требуются не очень большие: так, субстанции «Темозоломид» в год требуется всего 3,5 килограмма.

Есть поводы для гордости

Одно из ключевых отличий выпускаемых пролонгированных препаратов — они действуют локально и производятся в формах специальных салфеток или порошка для приготовления геля.

Препараты локального действия производятся в формах специальных салфеток или порошка для приготовления геля.

Скажем, после операции по удалению опухоли головного мозга на место злокачественного образования врачи помещают салфетки «Цисплацел», после чего они там рассасываются и высвобождают действующее вещество.

«В мире сегодня четыре препарата для локальной химиотерапии. Три их них — в Беларуси, еще один (“Глиадел”) — в США. Развиваем это дело. Наши ученые из НИИ ФХП БГУ вложили немало сил для появления таких лекарств», — добавил Бычковский.

При этом американский препарат стоит 15−18 тысяч долларов за дозу. Белорусское лекарство — почти в 50 раз меньше.

К слову, опубликованные в ряде стран результаты исследований белорусских противоопухолевых препаратов показывают их эффективность: у больных возрастает как продолжительность, так и качество жизни.

Что мешает экспорту белорусского лекарства от рака?

По словам Бычковского, зарегистрировать препараты в Европе в обозримом будущем невозможно: производство не имеет европейского сертификата, а его получение стоит немалых денег. И даже в случае регистрации также огромные суммы (миллионы долларов) требуются на клинические испытания в Евросоюзе.

«Каждая страна защищает свои рынки, в том числе и фармацевтические», — констатировал директор Унитехпрома.

Регистрировать лекарство необходимо в каждой стране заново, в том числе и в государствах Евразийского экономического союза.

Открытие модернизированного производства фармацевтических субстанций и лекарственных средств в УП «Унитехпром» БГУ.

«Единый рынок лекарств стран ЕАЭС не означает взаимное признание регистрации препаратов. Нам все равно необходимо регистрировать везде, а это тоже большие затраты», — рассказал собеседник агентства.

Впрочем, в Армении уже идут клинические испытания «Цисплацела» — по их результатам будет приниматься вопрос о регистрации лекарства. Вскоре возможна регистрация препарата и в Украине.

«На “Темодекс” подана заявка на международный патент, который действует на 56 стран мира», — сообщил Бычковский.

После получения патента препарат будет не только защищен как уникальный на многие государства. У создателей появится возможность провести его исследования и испытания в Европе. Однако для этого надо будет найти дополнительные средства.

Пока же уникальными препаратами пациентов лечат в Беларуси — и врачи, и ученые отмечают их действенность и высокое качество.

Примечание Sputnik. Упомянутые в материале противоопухолевые препараты закупаются больницами, в свободной продаже их нет. Лечение онкологических заболеваний для белорусов оплачивается из государственного бюджета.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Норвежец Йоханнес Бё выиграл 'индивидуалку' в Эстерсунде
Шнуров открыл в Минске свою выставку волшебной ерунды
Информатор ВАДА Родченков пожаловался на финансовые проблемы
Аргентина объявила о гибели экипажа пропавшей подлодки
Курсанта военной академии обвинили в подготовке теракта
Франция обвинила сенатора Керимова в недоплате €400 млн налогов
Суд в США приговорил сына депутата Госдумы к 14 годам тюрьмы
Госдеп выступил против российских газопроводов в Европе
Император Японии покинет престол в 2019 году
Спорт
Сборная России по футболу узнает своих соперников на ЧМ-2018 Жеребьевка финального турнира чемпионата мира определит трех соперников сборной России по группе А
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Светлана Бондарчук поделилась архивными фото сына и бывшего мужа Звезда трогательно поздравила наследника с днем рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь