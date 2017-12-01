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07:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Ситуацию с отключениями света в Нагорном прокомментировали чиновники Хабаровского района

В администрации утверждают, что за две недели электричество выключали всего трижды.

Энергетики решают проблему с отключениями света в селе Нагорном. Причина неполадок уже известна. Об этом заявила администрация Хабаровского района, сообщает портал «Губерния».

Напомним, накануне жители Нагорного пожаловались, что вторую неделю сидят без света. По их словам, электричество в домах выключают каждый день на 15−19 часов. Из-за этого многим сельчанам приходится мерзнуть: для отопления они используют газовые котлы, которые без электричества не работают.

Сегодня, 1 декабря, ситуацию прокомментировали в администрации Хабаровского района. По информации чиновников, за последние две недели Нагорное оставалось без света всего три раза.

«По данным комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации района, отключения зафиксированы 17 ноября (с 11:53 до 19:15), 22 ноября (с 11:23 до 15:40) и 27 ноября (с 18:35 до 14:50 28 ноября). Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения при наличии одного источника питания, как в случае с селом Нагорным, составляет 24 часа. Таким образом, ни один из трех перерывов не превысил эту продолжительность», — сообщила пресс-служба районной администрации.

За электроснабжение села отвечает МУП «РЭС Хабаровского муниципального района». Там рассказали, что перебои возникли в результате неисправности на трансформаторе, которая возникла из-за избыточной нагрузки сетей. Сейчас МУП перераспределяет нагрузки.

В районной администрации отметили, что в 2017 году за счет муниципальной и краевой казны удалось купить материалы для капитального ремонта электросетей в Мичуринском поселении. В него входит и село Нагорное.

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Ситуацию с отключениями света в Нагорном прокомментировали чиновники Хабаровского района
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