Екатеринбургскую Здохню «воскресят» для ЭКСПО
Очистив от опасного шлама.
Очистив от опасного шлама.
Екатеринбургский МУП «Водоканал» собирается «реанимировать» озеро Здохня, расположенное в непосредственной близости от шламоотстойников Западной фильтровальной станции. Аукцион на выполнения
Согласно аукционной документации, озеро планируется очистить от донных отложений. Для этого на территории водоема будет построена иловая насосная станция, обустроена площадка для складирования и обезвоживания мусора, проложены шламопроводы. Отдельной стройкой значится разработка мероприятий по восстановлению экосистемы Здохни и наиболее проблемных участков
В ходе
Работы предполагается завершить до 30 июля 2018 года. Стартовая цена аукциона составляет 18,9 миллиона рублей.
Следует отметить, что озеро Здохня считается одним из самых
Кроме того, территория вокруг озера Здохня частично попадает в план застройки