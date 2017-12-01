Екатеринбургскую Здохню «воскресят» для ЭКСПО

Екатеринбургский МУП «Водоканал» собирается «реанимировать» озеро Здохня, расположенное в непосредственной близости от шламоотстойников Западной фильтровальной станции. Аукцион на выполнения проектно-изыскательских работ на объекте размещен на портале госзакупок, сообщает «Уралинформбюро».

Согласно аукционной документации, озеро планируется очистить от донных отложений. Для этого на территории водоема будет построена иловая насосная станция, обустроена площадка для складирования и обезвоживания мусора, проложены шламопроводы. Отдельной стройкой значится разработка мероприятий по восстановлению экосистемы Здохни и наиболее проблемных участков Верх-Исетского пруда.

В ходе проектно-изыскательских работ на площадке подрядчику предстоит отобрать литогеохимические пробы грунта, провести радиационное обследование участка, определить уровень загрязнения поверхностных и подземных вод нефтепродуктами и тяжелыми металлами. При этом особое внимание будет уделено анализу химического состава донных отложений озера.

Работы предполагается завершить до 30 июля 2018 года. Стартовая цена аукциона составляет 18,9 миллиона рублей.

Следует отметить, что озеро Здохня считается одним из самых экологически-неблагополучных водоемов Екатеринбурга. Оно сильно загрязнено стоками из соседних шламоотстойников ЗФС. В 2000 году «Водоканал» установил на этом участке оборудование для откачивания шлама.