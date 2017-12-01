За девять месяцев 2017 года в Свердловской области вырос экспорт продовольствия

ЕКАТЕРИНБУРГ. Экспорт продовольствия Свердловской области вырос за девять месяцев 2017 года на 33,4% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Это профицитная группа пищевых товаров: куриные яйца, мед, кондитерские изделия, жиры.

В условиях роста спроса на уральские продукты за рубежом, а также наличия эффективных инструментов господдержки экспортеров правительство Свердловской области считает возможным реализацию в регионе федерального тренда на увеличение объема экспорта продукции АПК к 2020 году на 27%. Речь идет о вовлечении в экспортную деятельность также предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора.

Эти планы, а также возможности по выходу на внешние рынки предприятий агропромышленного комплекса Среднего Урала обсуждались на заседании проектного офиса министерства внешнеэкономических связей по развитию экспорта Свердловской области, которое провел его глава Андрей Соболев. В совещании также приняли участие заместитель руководителя администрации губернатора Евгений Гурарий, замминистра АПК и продовольствия Владимир Гребнев, представители руководства таможенного управления, екатеринбургского подразделения Российского экспортного центра, представители предприятий.

В Свердловской области приоритетный проект по экспорту реализуется на основании поручения губернатора Евгения Куйвашева. На октябрьском совещании по вопросам развития сельского хозяйства, состоявшемся в Воронеже, Президент страны Владимир Путин особо подчеркивал необходимость господдержки экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции, предметной работы с производителями.

На сегодняшний день ведущими поставщиками свердловской продукции за рубеж являются крупные производители региона: Уральский племцентр, предприятие «Жировой комбинат», птицеводческий репродуктор «Свердловский», кондитерская фабрика «Конфи».

В связи с этим участники совещания отметили необходимость более плотного взаимодействия с производителями сектора малого и среднего предпринимательства, чья продукция может быть интересна зарубежным покупателям. Работа заключается в информировании пищевиков о существующих формах господдержки инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, инструментах российского экспортного центра, финансировании участия в международных выставочных мероприятиях, содействии в получении разрешительных международных сертификатов.

Евгений Гурарий предложил министерству АПК систематизировать работу с экспорто-ориентированными предприятиями, а также выявить круг потенциальных экспортеров и вести с ними конкретную, в том числе методическую работу, поскольку освоение зарубежных рынков — это целый комплекс совершенно новых компетенций.

«В губернаторской пятилетке развития ставится конкретная задача — стимулирование предприятий МСП. При этом в сфере агропромышленного комплекса наряду с вопросами самообеспечения региона высококачественным продовольствием мы можем решать и вопросы выхода на внешние рынки. Предлагаю для этого сформировать реестр заинтересованных МСП и с каждым работать точечно», — предложил он.

Андрей Соболев считает необходимым усилить уже существующую в регионе инфраструктуру помощи экспортерам инструментами российских торгпредств за рубежом, а также создать единый центр поддержки, который будет работать в формате «одного окна».

«Мы открыты к оперативному диалогу с экспорто-ориентированными предприятиями и с теми, кто только думает на тему экспорта. Выход на зарубежные рынки — это новая качественная ступень для бизнеса, для людей, занятых на производстве. Руководство Российской Федерации, региона считает эту сферу деятельности одной из приоритетных, поэтому инструменты господдержки постоянно расширяются и совершенствуются», — подчеркнул он.

Эффективность консолидированной работы подтвердила менеджер по маркетингу «Жирового комбината» Дарья Корепанова. Благодаря выбранной стратегии экспортная география предприятия, по ее словам, сегодня представлена такими странами, как Германия, Израиль, Иран, Казахстан, Китай, ОАЭ, Узбекистан, Туркмения и постоянно расширяется.

«Безусловно, особой продуктивностью при поиске партнеров отличаются международные выставки, при этом мы успешно сотрудничаем с Российским экспортным центром, который оперативно реагирует на все запросы, а также софинансирует ряд проектов», — рассказала она.

По итогам совещания участники зафиксировали в протоколе необходимость подобных встреч на регулярной основе с привлечением более широкого круга экспорто-ориентированных предприятий региона.

Отметим также, что согласно таможенной статистике, основными покупателями уральских продуктов являются страны СНГ, а также Монголия и Китай.