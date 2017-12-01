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08:47 (мск), источник: Apiural.ru

Около трех миллиардов рублей из бюджета Екатеринбурга будет направлено на развитие районов города

Больше всех получит Ленинский район — 472 миллиона рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На развитие районов Екатеринбурга будет направлено около трех миллиардов рублей. Такое решение приняли депутаты Екатеринбургской городской Думы на заседании комиссии по бюджету и экономической политике. Об этом АПИ сообщили пресс-службе ЕГД.

Начальник Департамента финансов Администрации города Анна Турунцева отметила, что на 2018 год расходы по сметам районов запланированы в сумме 2 миллиарда 834 миллиона рублей, что составляет 7,6% от всех расходов бюджета 2018 года. В разрезе районов ассигнования запланированы: Ленинский район — 472 миллиона рублей, Октябрьский район — 328 миллионов рублей, Орджоникидзевский район — 391 миллион рублей, Верх-Исетский район — 386 миллионов рублей, Железнодорожный район — 440 миллионов рублей, Кировский район — 373 миллиона рублей, Чкаловский район — 444 миллиона рублей. В общем объеме расходов, предусмотренных в сметах районов, расходы за счет средств местных бюджетов составляют 2 миллиарда 732 миллиона рублей или 99% от общей суммы расходов. Объем расходов за счет средств вышестоящих бюджетов составляет 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Проект решения Екатеринбургской городской Думы «О принятии бюджета муниципального образования “город Екатеринбург” на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в первом чтении» также был принят комиссией и направлен на рассмотрение на ближайшее заседание Екатеринбургской городской Думы.

© Служба новостей «АПИ».

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