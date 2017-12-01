Около трех миллиардов рублей из бюджета Екатеринбурга будет направлено на развитие районов города

ЕКАТЕРИНБУРГ. На развитие районов Екатеринбурга будет направлено около трех миллиардов рублей. Такое решение приняли депутаты Екатеринбургской городской Думы на заседании комиссии по бюджету и экономической политике. Об этом АПИ сообщили пресс-службе ЕГД.

Начальник Департамента финансов Администрации города Анна Турунцева отметила, что на 2018 год расходы по сметам районов запланированы в сумме 2 миллиарда 834 миллиона рублей, что составляет 7,6% от всех расходов бюджета 2018 года. В разрезе районов ассигнования запланированы: Ленинский район — 472 миллиона рублей, Октябрьский район — 328 миллионов рублей, Орджоникидзевский район — 391 миллион рублей, Верх-Исетский район — 386 миллионов рублей, Железнодорожный район — 440 миллионов рублей, Кировский район — 373 миллиона рублей, Чкаловский район — 444 миллиона рублей. В общем объеме расходов, предусмотренных в сметах районов, расходы за счет средств местных бюджетов составляют 2 миллиарда 732 миллиона рублей или 99% от общей суммы расходов. Объем расходов за счет средств вышестоящих бюджетов составляет 2 миллиона 300 тысяч рублей.