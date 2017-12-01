Около трех миллиардов рублей из бюджета Екатеринбурга будет направлено на развитие районов города
Больше всех получит Ленинский район — 472 миллиона рублей.
Больше всех получит Ленинский район — 472 миллиона рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ. На развитие районов Екатеринбурга будет направлено около трех миллиардов рублей. Такое решение приняли депутаты Екатеринбургской городской Думы на заседании комиссии по бюджету и экономической политике. Об этом АПИ сообщили
Начальник Департамента финансов Администрации города Анна Турунцева отметила, что на 2018 год расходы по сметам районов запланированы в сумме 2 миллиарда 834 миллиона рублей, что составляет 7,6% от всех расходов бюджета 2018 года. В разрезе районов ассигнования запланированы: Ленинский район — 472 миллиона рублей, Октябрьский район — 328 миллионов рублей, Орджоникидзевский район — 391 миллион рублей,
Проект решения Екатеринбургской городской Думы «О принятии бюджета муниципального образования “город Екатеринбург” на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в первом чтении» также был принят комиссией и направлен на рассмотрение на ближайшее заседание Екатеринбургской городской Думы.
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