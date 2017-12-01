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10:22 (мск), источник: dostup1.ru

Суд запретил 3 магнитогорским авиакомпаниям брать пассажиров в воздух

Авиаперевозчики предлагали покататься на Ан-2 и прыжки с парашютом, не имея лицензии на перевозку пассажиров.

Суд запретил трем магнитогорским компаниям брать пассажиров в воздух — вопреки требованиям федерального законодательства ООО Авиакомпания «МагАвиа», некоммерческие партнерства Авиакомпания «МагАвиа» и Авиакомпания «УралСпецавиа» они работали без лицензии, придумав схему, как обойти закон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Информация о платных услугах гражданам — прыжках с парашютом с воздушных судов и полетах на самолете типа Ан-2 и пр. — была размещена авиакомпаниями в социальных сетях. «Карталинским транспортным прокурором в ходе мониторинга сети интернет и изучения коммерческих предложений авиакомпаний установлено, что авиаперевозчики во избежание процедур получения сертификата эксплуатанта и лицензии на перевозку пассажиров оформляли оказание данных услуг гражданам приемом их в члены некоммерческих партнерств, однако потребители услуг таковыми не являлись», — говорится в сообщении.

Судом указанная деятельность авиакомпаний была признана коммерческой, которая требует обязательного получения разрешительных документов для подтверждения соответствия оказания услуг гражданам требованиям безопасности для их жизни и здоровья.

В настоящее время решением Правобережного суда Магнитогорска незаконная деятельность авиаперевозчиков прекращена — до получения сертификата эксплуатанта и лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Ан-2 в «МагАвиа» работал пилот с липовой лицензией, а парашютное оборудование, которое выдавали клиентам, не имело необходимых заводских маркировок.

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