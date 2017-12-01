РМК предложит коркинцам 1700 вакансий

2 декабря 2017 года в Коркино пройдет масштабная Ярмарка вакансий. Ее организаторами выступили городская администрация, служба занятости Коркинского района и Русская медная компания.

С 11.00 до 16.00 в ДК «Горняк» будет работать сразу несколько площадок, на которых предприятия Группы РМК и ее подрядных организаций представят свыше 1 700 вакансий. Среди прочих можно ознакомиться с предложениями Томинского горно-обогатительного комбината и предприятия «Промрекультивация», сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе холдинга.

Найти себе дело по душе получится у представителей рабочих профессий, ИТР, экономисты, менеджеры и другие специалисты. На Ярмарке вакансий жители Коркинского района смогут узнать об условиях труда, заполнить анкеты соискателей, пройти предварительные собеседования с представителями компаний-работодателей. ​.

«Ярмарки таких масштабов для нас редкость. Мы их проводим только в связи с массовым набором людей при строительстве или вводе в эксплуатацию новых производств. В целом наш коллектив достаточно стабилен. Потому что сотрудники дорожат своими рабочими местами, а компании важно выстраивать с людьми долгосрочные партнерские отношения. Приглашаем жителей Коркинского района воспользоваться редкой возможностью присоединиться к команде профессионалов РМК», — отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.