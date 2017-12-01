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10:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

РМК предложит коркинцам 1700 вакансий

Успевайте найти свою!

2 декабря 2017 года в Коркино пройдет масштабная Ярмарка вакансий. Ее организаторами выступили городская администрация, служба занятости Коркинского района и Русская медная компания.

С 11.00 до 16.00 в ДК «Горняк» будет работать сразу несколько площадок, на которых предприятия Группы РМК и ее подрядных организаций представят свыше 1 700 вакансий. Среди прочих можно ознакомиться с предложениями Томинского горно-обогатительного комбината и предприятия «Промрекультивация», сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе холдинга.

Найти себе дело по душе получится у представителей рабочих профессий, ИТР, экономисты, менеджеры и другие специалисты. На Ярмарке вакансий жители Коркинского района смогут узнать об условиях труда, заполнить анкеты соискателей, пройти предварительные собеседования с представителями компаний-работодателей.​.

«Ярмарки таких масштабов для нас редкость. Мы их проводим только в связи с массовым набором людей при строительстве или вводе в эксплуатацию новых производств. В целом наш коллектив достаточно стабилен. Потому что сотрудники дорожат своими рабочими местами, а компании важно выстраивать с людьми долгосрочные партнерские отношения. Приглашаем жителей Коркинского района воспользоваться редкой возможностью присоединиться к команде профессионалов РМК», — отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

По данным службы занятости Коркинского района, с начала 2017 года к ним обратились около 2 000 жителей муниципального образования. Половину из них трудоустроили. Сейчас на учете в центре состоят 630 человек. Регистрируемый уровень безработицы составляет 2,3%. В общей сложности на предприятиях Коркинского района официально трудоустроены более 8 000 человек из 26 000 работоспособных граждан. До 6 000 коркинцев ежедневно ездят на работу в соседние муниципалитеты.

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