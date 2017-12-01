Магазины Калининграда попали в предварительный список для введения tax free

В список попали популярные у иностранцев торговые точки: ТЦ «Акрополь» (ул. Профессора Баранова, д. 34), ТЦ «Плаза» (Ленинский проспект, д. 30), ТЦ «Европа» (ул. Театральная, д. 30, и ул. Баранова, д. 40).
Налог будут возвращать только гражданам стран, не входящих в ЕАЭС. Чтобы получить компенсацию, туристу придется купить товары на сумму более 10 тысяч рублей за один день и оформить на них соответствующий чек.
Ранее закон о введении подобной системы подписал президент РФ Владимир Путин. До октября 2018 года в стране будет действовать временный порядок по tax free.