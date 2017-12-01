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11:47 (мск), источник: АиФ Калининград

Магазины Калининграда попали в предварительный список для введения tax free

Четыре магазина Калининграда попали в предварительный список для введения tax free. Об этом сообщается в проекте постановления правительства РФ, который опубликован на сайте проектов нормативных актов.

Источник: Аргументы и факты

В список попали популярные у иностранцев торговые точки: ТЦ «Акрополь» (ул. Профессора Баранова, д. 34), ТЦ «Плаза» (Ленинский проспект, д. 30), ТЦ «Европа» (ул. Театральная, д. 30, и ул. Баранова, д. 40).

Налог будут возвращать только гражданам стран, не входящих в ЕАЭС. Чтобы получить компенсацию, туристу придется купить товары на сумму более 10 тысяч рублей за один день и оформить на них соответствующий чек.

Ранее закон о введении подобной системы подписал президент РФ Владимир Путин. До октября 2018 года в стране будет действовать временный порядок по tax free.

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