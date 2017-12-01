Пермь вошла в десятку самых перспективных российских мегаполисов

Специалисты составили рейтинг мегаполисов, в котором участвовал 21 город с населением свыше 600 тысяч рублей. Исследователи оценивали статистику социально-экономического развития города, а также проводили опрос среди горожан.

— Как выяснилось, 61% из числа опрошенных нравится жить в Перми, — сообщили в пресс-службе администрации Перми. — По мнению горожан, у нас доступные товары и услуги, а также много школ, кинотеатров, ресторанов и так далее.

По итогам двух рейтингов Пермь заняла восьмое место. На первой строчке рейтинга расположилась Тюмень, на второй — Краснодар. Тройку лидеров замыкает город Ростов-на-Дону.