Пермь вошла в десятку самых перспективных российских мегаполисов
В рейтинге наш город занял 8 место.
В рейтинге наш город занял 8 место.
Специалисты составили рейтинг мегаполисов, в котором участвовал 21 город с населением свыше 600 тысяч рублей. Исследователи оценивали статистику
— Как выяснилось, 61% из числа опрошенных нравится жить в Перми, — сообщили в
По итогам двух рейтингов Пермь заняла восьмое место. На первой строчке рейтинга расположилась Тюмень, на второй — Краснодар. Тройку лидеров замыкает город
Напомним, российские исследователи выяснили, в каких городах России живут самые счастливые люди. Социологи опросили 26 900 человек из 100 крупнейших российских городов и составили соответствующий рейтинг. Пермь оказалась на 78-й строчке из ста.