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11:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермь вошла в десятку самых перспективных российских мегаполисов

В рейтинге наш город занял 8 место.

Специалисты составили рейтинг мегаполисов, в котором участвовал 21 город с населением свыше 600 тысяч рублей. Исследователи оценивали статистику социально-экономического развития города, а также проводили опрос среди горожан.

— Как выяснилось, 61% из числа опрошенных нравится жить в Перми, — сообщили в пресс-службе администрации Перми. — По мнению горожан, у нас доступные товары и услуги, а также много школ, кинотеатров, ресторанов и так далее.

По итогам двух рейтингов Пермь заняла восьмое место. На первой строчке рейтинга расположилась Тюмень, на второй — Краснодар. Тройку лидеров замыкает город Ростов-на-Дону.

Напомним, российские исследователи выяснили, в каких городах России живут самые счастливые люди. Социологи опросили 26 900 человек из 100 крупнейших российских городов и составили соответствующий рейтинг. Пермь оказалась на 78-й строчке из ста.

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