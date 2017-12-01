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16:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Восемь муниципалитетов в области не получили паспорта готовности к отопительному сезону

Ростехнадзор выдал паспорта готовности к отопительному сезону 16-ти муниципалитетам Калининградской области. Об этом сообщила замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Людмила Пильтихина в ходе оперативного совещания в правительстве.

— Восемь муниципалитетов продолжают работу над исправлением ошибок. Их можно поделить на две группы. Четыре муниципалитета: Гурьевск, Ладушкин, Светлогорск и Приморск работают над устранением ошибок и не успели до 15 ноября заявиться в Ростехнадзор. Вторая группа — Мамоново, Неман, Полесск и Советск не устранили замечания по итогам проверок Ростехнадзора.

По словам Пильтихиной, всем этим муниципалитетам дали сроки на устранение ошибок до декабря-января.

— Прошу глав взять под личный контроль этот вопрос, — сказала Людмила Пильтихина.

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