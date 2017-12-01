Восемь муниципалитетов в области не получили паспорта готовности к отопительному сезону

— Восемь муниципалитетов продолжают работу над исправлением ошибок. Их можно поделить на две группы. Четыре муниципалитета: Гурьевск, Ладушкин, Светлогорск и Приморск работают над устранением ошибок и не успели до 15 ноября заявиться в Ростехнадзор. Вторая группа — Мамоново, Неман, Полесск и Советск не устранили замечания по итогам проверок Ростехнадзора.