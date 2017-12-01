Франкфуртский небоскреб Tower 185 купили за €775 млн

Сумма сделки составила €775 млн, тем самым это одна из крупнейших сделок текущего года на европейском рынке недвижимости. Tower 185 — 55-этажный небоскреб, строительство которого завершилось в 2011 году, сейчас около 60% площадей в нем арендует консалтинговая компания PwC.

Покупка Tower 185 Deka Immobilien связана с «Брекситом» и повышением спроса на офисные помещения во Франкфурте. «“Брексит” очевидно сыграл важную роль в нашем решении приобрести Tower 185. Спрос на офисные помещения существенно вырос в последние 12−18 месяцев, и мы ожидаем, что эта тенденция продолжится», — заявил директор по приобретениям и продажам Deka Immobilien Виктор Штольтенбург. Как отмечает эксперт по коммерческой недвижимости компании Jones Lang LaSalle Маркус Куллман, «“Брексит” уже наступил. Мы видим сильнейший рост спроса на офисные пространства за многие годы».

Уже больше десяти банков высказались о намерении перенести свой офис во Франкфурт. На прошлой неделе о таком решении заявил JPMorgan Chase. Рост спроса способствует как увеличению цен на недвижимость в городе, так и строительству новых офисов: во Франкфурте уже строится четыре новых небоскреба, к 2020 году они должны дать городу дополнительные 300 тыс. кв. м офисных пространств. Банки Goldman Sachs и Morgan Stanley уже забронировали площади в них.