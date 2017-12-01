Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Почему Алексей Панин отказался работать с Анной Семенович
Индиец съел шесть килограммов металла
Кремль попросил кандидатов-спойлеров не идти на выборы
В РФ ответили Киеву на его способ остановить стройку моста в Крым
На Украине в здании суда отец потерпевшего взорвал две гранаты
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
СМИ: Крымские порты идут ко дну — депутат парламента Крыма
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Мария Куликова обрела счастье с новым избранником — СМИ
Бондарчук показала фото юного экс-мужа с их сыном
Селена Гомес вышла на красную дорожку в откровенном наряде
Полина Гагарина в платье с глубоким декольте удивила поклонников
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Эвелина Блёданс предстала в прозрачном лифе - СМИ
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
13:08 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Франкфуртский небоскреб Tower 185 купили за €775 млн

Немецкая компания Deka Immobilien, специализирующаяся на инвестициях в сфере недвижимости, купила Tower 185 — крупнейший франкфуртский небоскреб с офисами.

Сумма сделки составила €775 млн, тем самым это одна из крупнейших сделок текущего года на европейском рынке недвижимости. Tower 185 — 55-этажный небоскреб, строительство которого завершилось в 2011 году, сейчас около 60% площадей в нем арендует консалтинговая компания PwC.

Покупка Tower 185 Deka Immobilien связана с «Брекситом» и повышением спроса на офисные помещения во Франкфурте. «“Брексит” очевидно сыграл важную роль в нашем решении приобрести Tower 185. Спрос на офисные помещения существенно вырос в последние 12−18 месяцев, и мы ожидаем, что эта тенденция продолжится», — заявил директор по приобретениям и продажам Deka Immobilien Виктор Штольтенбург. Как отмечает эксперт по коммерческой недвижимости компании Jones Lang LaSalle Маркус Куллман, «“Брексит” уже наступил. Мы видим сильнейший рост спроса на офисные пространства за многие годы».

Уже больше десяти банков высказались о намерении перенести свой офис во Франкфурт. На прошлой неделе о таком решении заявил JPMorgan Chase. Рост спроса способствует как увеличению цен на недвижимость в городе, так и строительству новых офисов: во Франкфурте уже строится четыре новых небоскреба, к 2020 году они должны дать городу дополнительные 300 тыс. кв. м офисных пространств. Банки Goldman Sachs и Morgan Stanley уже забронировали площади в них.

Яна Рождественская.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Суд разрешил требовать компенсацию за дым с соседнего балкона
В России дешевеют интимные услуги
Всем американским СМИ запретят посещать Госдуму
В Кремле поручили провести президентские выборы без скандалов
В России введут новый стандарт медпомощи пенсионерам
Отдых в Сочи обернулся для Захарченко новым обвинением
Власти КНДР раскритиковали Россию за поддержку санкций
ЦБ обратился в прокуратуру из-за сделок «ФК Открытие»
Россияне могут остаться без абхазских мандаринов
Спорт
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ: корзины, участники, трансляция Самая нужная информация о главном событии года
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Майкл Дуглас поддержал Кэтрин Зету-Джонс на премьере фильма Супруги посетили показ новой картины «Крестная мать кокаина», где Зета-Джонс исполнила главную роль
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь