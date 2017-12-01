Значит, война: ГИБДД отчитала мэрию Екатеринбурга за отсутствие разметки

Источник: УралИнформБюро

УГИБДД Екатеринбурга обвинила чиновников горадминистрации в росте числа ДТП, случившихся из-за отсутствия горизонтальной дорожной разметки.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды ведомства, несмотря на то, что с окончания строительного сезона прошло почти два месяца, разметка отсутствует на более чем на 80% улично-дорожной сети мегаполиса.

По этой причине, по данным правоохранителей, произошло каждое третье ДТП, зарегистрированное на территории уральской столицы с начала 2017 года (всего 197).

«В таких ДТП 15 человек погибли и 234 получили ранения различной степени тяжести, из них 30 детей. При этом 94 ДТП случились с участием пешеходов на пешеходных переходах. В таких ДТП четыре человека погибли и 116 получили травмы, из них 18 детей», — уточнили в Госавтоинспекции.

В ведомстве обратили внимание на нарушение дорожниками технологии по нанесению разметки, а также отсутствие контроля со стороны чиновников за работой в этом направлении. Так, срок службы разметки, выполненной термопластиком, составляет менее трех месяцев при нормативном сроке не менее года, красками — менее месяца при нормативе не менее трех.

С начала года в адрес мэрии и подрядных организаций ГИБДД выдала 274 предписания на нанесение и восстановление горизонтальной дорожной разметки.