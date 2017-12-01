Прокуратура Екатеринбурга оценит «золотые» бордюры

Прокуратура Екатеринбурга начнет проверку после заявления регионального координатора проекта «РосЯма» Алексея Беззуба о том, что мэрия в четыре раза завышает закупочные цены на бордюрный камень для ремонта улиц. Как сообщает инициатор проверки, 4 декабря он пойдет в прокуратуру, чтобы рассказать о проблеме.

Ранее Алексей Беззуб обратил внимание общественности на то, что закупочная цена на бордюры для городских улиц существенно превышает стоимость «от производителя». «Если вкратце, городская администрация закупает бордюры в четыре раза дороже рыночной цены. ГП1 стоит 1400 рублей за метр, покупают за 4788 рубля с НДС, ГП4 стоит 900 рублей, платят ГУДСРу 3956 рублей за метр погонный. Сегодня сайт госзакупок не работает, чтобы все в красках расписать, но ничего, на следующей неделе все будет», — написал общественник на своей странице в соцсетях.

В городской администрации отвергают претензии. Чиновники поясняют, что цены Беззубом взяты из сборников сметных цен и не имеют ничего общего с реальностью.