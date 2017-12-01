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13:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске выросли цены на бензин

Увеличение цен продолжается уже вторую неделю, такие данные приводит Новосибирскстат.

В Новосибирске выросли цены на бензин, увеличение стоимости топлива продолжается вторую неделю подряд, об этом сообщает Новосибирскстат.

«За прошедшую неделю в Новосибирске увеличились потребительские цены на дизельное топливо и автомобильный бензин на 0,7%, в том числе на бензин марки АИ-80 — на 3,4%», — рассказали статистики.

Теперь популярный бензин марки АИ-92 можно приобрести по цене от 35,9 до 36,8 рублей за литр, АИ-95 стоит от 38,8 до 39,9 рублей за литр, цена на дизельное топливо варьируется от 39,15 до 43 рублей за литр. Самый дешевый бензин марки АИ-80 предлагают по цене от 30 до 32 рублей/литр.

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