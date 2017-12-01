В Омск не пустили пять тонн свиного шпика из Казахстана

Региональный Россельхознадзор сообщил о задержании партии шпика при ввозе в Российскую Федерацию. На этой неделе, 29 ноября, на границе Омской области в пункте пропуска «Исилькульский» был задержан грузовой автомобиль, едущий из Казахстана. Водитель перевозил партию свиного шпика общим весом 4 800 килограмм.

На груз были предоставлены документы — ветеринарный сертификат Таможенного союза — однако данные не соответствовали информационной системе. В итоге водителю пришлось платить штраф и разворачиваться с грузом обратно в Казахстан.