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13:18 (мск), источник: Om1.ru

В Омск не пустили пять тонн свиного шпика из Казахстана

Документы не соответствовали информационной системе.

Региональный Россельхознадзор сообщил о задержании партии шпика при ввозе в Российскую Федерацию. На этой неделе, 29 ноября, на границе Омской области в пункте пропуска «Исилькульский» был задержан грузовой автомобиль, едущий из Казахстана. Водитель перевозил партию свиного шпика общим весом 4 800 килограмм.

На груз были предоставлены документы — ветеринарный сертификат Таможенного союза — однако данные не соответствовали информационной системе. В итоге водителю пришлось платить штраф и разворачиваться с грузом обратно в Казахстан.

Отметим, Казахстан не значится в списках стран, специализирующихся на промышленном выращивании свинины.

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