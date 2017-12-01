Власти Екатеринбурга готовы потратить 32,5 миллиона на бездомных собак

По условиям конкурса, исполнитель должен будет отлавливать бродячих собак с момента подписания договора и до конца 2018 года. В частности, за 32,5 миллиона рублей планируется поймать и перевезти 4,6 тысячи животных, содержать 4 050 псов 10 дней на карантине. Также на бюджетные деньги 450 хвостатых привьют, чипируют и на месяц оставят в пунктах временного содержания. Остальных усыпят.