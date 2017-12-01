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13:20 (мск), источник: РБК

ЦБ обратился в прокуратуру из-за сделок «ФК Открытие»

Банк России обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить ряд сделок с признаками вывода активов санируемого банка «Открытие». Об этом в интервью Bloomberg рассказал заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев.

Он также сообщил, что ЦБ оспаривает ряд сделок, заключенных банком до введения в нем временной администрации. «Мы оспариваем сделки, если видим, что они осуществлялись явно с убытком для банка и топ-менеджмент, который эти решения принимал, понимал это», — сказал Поздышев. По его словам, по ряду сделок с признаками вывода активов регулятор уже обратился в Генпрокуратуру.

По словам Поздышева, объем отрицательных чистых активов «Открытия» на консолидированном уровне с учетом потерь финансовых компаний группы достигает 300 млрд руб., причем большая их часть приходится на банк «ФК Открытие».

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В своем интервью Bloomberg Поздышев сообщил, что эта оценка может быть уточнена «в сторону ухудшения». Это связано с тем, что материнская компания банка АО «Открытие Холдинг» в результате размещения облигаций оказалась крупным заемщиком как банка, так и его пенсионных фондов, однако называть точную сумму долга Поздышев не стал.

Для того, чтобы продолжить финансовое оздоровление группы «Открытие», необходимо решить вопрос с активами, которые приобретались и финансировались за счет средств, привлеченных холдингом через облигационные займы.

ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» 29 августа. Согласно предварительным оценкам регулятора, дыра в банке могла составить 250−400 млрд руб. «ФК Открытие» стала первым банком, который санируется через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), финансируемый из средств ЦБ.

Оценивая потребность банка «ФК Открытие» в докапитализации в октябре, Василий Поздышев говорил, что расходы на эти цели могут составить до 450 млрд руб.

В интервью Bloomberg Поздышев отметил, что ЦБ рассчитывал на помощь собственников в руководства «Открытия», однако на деле сотрудничать стали не все акционеры. Это затрудняет процесс взыскания активов и процесс докапитализации банка, поэтому ЦБ добивается полномочий вводить временную администрацию в холдингах.

ЦБ уже удалось вернуть в банк активы на 31 млрд руб. объем отрицательных чистых активов «Открытия» на консолидированном уровне с учетом потерь финансовых компаний группы достигает 300 млрд руб., сообщил Поздышев. По его словам, в стадии проверки и оформления сейчас находятся дополнительные активы балансовой стоимостью 79 млрд руб. Речь идет в том бизнес-центре «Вивальди-плаза», а также об акциях АО «Киви Банк», Polymetal International Plc и ПАО «Банк ВТБ».

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