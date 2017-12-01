Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Названа главная причина исчезновения воображаемых друзей
Не только громкие премьеры: девушки автосалона в Лос-Анджеле
В Москве начнут строить восемь новых тоннелей метро
19-летняя россиянка погибла в Турции, уйдя с молодым человеком
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Мария Куликова обрела счастье с новым избранником — СМИ
Бондарчук показала фото юного экс-мужа с их сыном
Полина Гагарина в платье с глубоким декольте удивила поклонников
Татьяна Навка блистала на открытии катка на Красной площади
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8На Бали проснулся вулкан Агунг
14:29 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга урезала «капремонтный» список

На 70 адресов.

Администрация Екатеринбурга исключила из программы капремонта 70 многоквартирных жилых домов.

Часть из них выбыли из «капремонтного» списка уже после их изъятия из Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015−2044 годы. По другим адресам решение приняли сами собственники жилья, решившие отказаться от услуг регионального оператора и завести собственный спецсчет.

При этом в список включены адреса, которых ранее в нем не было. Среди них — Кузнечная, 84а, Московская, 1, Сибирский тракт 9 километр, 105 и 107, Сурикова, 53.

Следует напомнить, что на Среднем Урале в 2018—2020 годах планируют потратить на цели капремонта 21 миллиард рублей.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», за этот период планируется отремонтировать 4 187 домов и заменить 500 лифтов. При этом глава региона Евгений Куйвашев призвал глав муниципалитетов своевременно исключать из программы капремонта жилые помещения с высокой степенью износа, чтобы затем перевести их в «аварийный» реестр.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Пострадавшую в Таиланде челябинку перевезут в Екатеринбург
Всем американским СМИ запретят посещать Госдуму
В Кремле поручили провести президентские выборы без скандалов
Родченков в России предлагал «взорвать ВАДА и МОК»
Суд изъял миллиарды полковника Захарченко в доход государства
Власти КНДР раскритиковали Россию за поддержку санкций
ЦБ обратился в прокуратуру из-за сделок «ФК Открытие»
Россияне могут остаться без абхазских мандаринов
Спорт
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ: корзины, участники, трансляция Самая нужная информация о главном событии года
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Майкл Дуглас поддержал Кэтрин Зету-Джонс на премьере фильма Супруги посетили показ новой картины «Крестная мать кокаина», где Зета-Джонс исполнила главную роль
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь