Мэрия Екатеринбурга урезала «капремонтный» список

Администрация Екатеринбурга исключила из программы капремонта 70 многоквартирных жилых домов.

Часть из них выбыли из «капремонтного» списка уже после их изъятия из Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015−2044 годы. По другим адресам решение приняли сами собственники жилья, решившие отказаться от услуг регионального оператора и завести собственный спецсчет.

При этом в список включены адреса, которых ранее в нем не было. Среди них — Кузнечная, 84а, Московская, 1, Сибирский тракт 9 километр, 105 и 107, Сурикова, 53.

Следует напомнить, что на Среднем Урале в 2018—2020 годах планируют потратить на цели капремонта 21 миллиард рублей.