Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
На переезд трех министерств в Москве потратят 8 млн руб.
В Москве начнут строить восемь новых тоннелей метро
19-летняя россиянка погибла в Турции, уйдя с молодым человеком
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Мария Куликова обрела счастье с новым избранником — СМИ
Бондарчук показала фото юного экс-мужа с их сыном
Катрин Денев в "костюме рыцаря" пришла на вечер в Нью-Йорке
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко выходит замуж
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8На Бали проснулся вулкан Агунг
14:44 (мск), источник: РИА Новости

Корейские инвесторы хотят наладить производство в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 1 дек — РИА Новости. Корейские инвесторы рассматривают Калининградскую область как возможную площадку для развития своих производств, сообщил гендиректор Торгового отдела посольства Республики Корея по регионам РФ и странам СНГ Ким Джон Кён в Калининграде.

Источник: РИА Новости

В российском регионе с двухдневным деловым визитом находятся представители шести южнокорейских компаний и организаций: Lg Electronics, Korean Air, Lotte Rus, Korea Exchange Bank, KD Navien, KOTRA. Представители авиакомпании Korean Air в четверг уже провели переговоры с руководством калининградского аэропорта «Храброво» и Корпорации развития Калининградской области, посетили индустриальный парк «Храброво», где узнали об инфраструктурных возможностях, которые предоставляют потенциальным инвесторам.

«Регион для нас является очень интересным с точки зрения локализации. Корейские инвесторы в основном находятся в центральной части России, около Москвы, но мы ищем новые регионы, где можно развивать свои производства, а Калининградская область нам кажется наиболее привлекательной», — сказал гендиректор Торгового отдела, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

В рамках презентации инвестиционных возможностей Калининграда корейским предпринимателям рассказали о преференциях для резидентов Особой экономической зоны, которые вступят в силу с 1 января 2018 года. В частности, поправки в 16-ФЗ продлевают срок функционирования ОЭЗ в Калининградской области до 31 декабря 2045 года и позволяют региону сделать инвестору предложение по снижению фискальной нагрузки. Разместив производство в Калининградской области, инвестор получит возможность выхода на зарубежные рынки.

«Мы видим перспективу в сотрудничестве с Южной Кореей в области медицины, электроники, машиностроения, сельского хозяйства, туризма, культурного обмена. По сути, нет той отрасли, где корейские и российские партнеры не могли бы найти точки соприкосновения»
Владимир Зарудный
глава корпорации развития Калининградской области

В октябре делегация региона посетила Сеул, где прошли переговоры с потенциальными корейскими инвесторами. Встречи прошли в рамках деловой поездки «Бизнес в России: региональные возможности для корейского бизнеса», на котором восемь субъектов РФ представили корейским инвесторам свой экономический потенциал.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Корейские инвесторы хотят наладить производство в Калининграде
Калининградский аэропорт 'Храброво' увеличивает время работы
Всем американским СМИ запретят посещать Госдуму
В Кремле поручили провести президентские выборы без скандалов
Родченков в России предлагал «взорвать ВАДА и МОК»
Суд изъял миллиарды полковника Захарченко в доход государства
Власти КНДР раскритиковали Россию за поддержку санкций
ЦБ обратился в прокуратуру из-за сделок «ФК Открытие»
Россияне могут остаться без абхазских мандаринов
Спорт
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ: корзины, участники, трансляция Самая нужная информация о главном событии года
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Майкл Дуглас поддержал Кэтрин Зету-Джонс на премьере фильма Супруги посетили показ новой картины «Крестная мать кокаина», где Зета-Джонс исполнила главную роль
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь