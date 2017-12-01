Корейские инвесторы хотят наладить производство в Калининграде

Источник: РИА Новости

В российском регионе с двухдневным деловым визитом находятся представители шести южнокорейских компаний и организаций: Lg Electronics, Korean Air, Lotte Rus, Korea Exchange Bank, KD Navien, KOTRA. Представители авиакомпании Korean Air в четверг уже провели переговоры с руководством калининградского аэропорта «Храброво» и Корпорации развития Калининградской области, посетили индустриальный парк «Храброво», где узнали об инфраструктурных возможностях, которые предоставляют потенциальным инвесторам.

«Регион для нас является очень интересным с точки зрения локализации. Корейские инвесторы в основном находятся в центральной части России, около Москвы, но мы ищем новые регионы, где можно развивать свои производства, а Калининградская область нам кажется наиболее привлекательной», — сказал гендиректор Торгового отдела, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

В рамках презентации инвестиционных возможностей Калининграда корейским предпринимателям рассказали о преференциях для резидентов Особой экономической зоны, которые вступят в силу с 1 января 2018 года. В частности, поправки в 16-ФЗ продлевают срок функционирования ОЭЗ в Калининградской области до 31 декабря 2045 года и позволяют региону сделать инвестору предложение по снижению фискальной нагрузки. Разместив производство в Калининградской области, инвестор получит возможность выхода на зарубежные рынки.

«Мы видим перспективу в сотрудничестве с Южной Кореей в области медицины, электроники, машиностроения, сельского хозяйства, туризма, культурного обмена. По сути, нет той отрасли, где корейские и российские партнеры не могли бы найти точки соприкосновения» Владимир Зарудный глава корпорации развития Калининградской области