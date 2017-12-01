На переезд министерств в «Москва-Сити» АИЖК потратит 8 миллиардов

8 миллиардов рублей потратить АИЖК на организацию переезда трех российских министерств в одну из башен комплекса «IQ-квартал» в «Москва-Сити», передает РИА Новости со ссылкой на материалы госкомпании. В ММДЦ переедут Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга.

Согласно сайту госзакупок, АИЖК без конкурса заключило договор на выполнение в течение 7 месяцев комплекса работ и услуг по переезду.

Почти 7,6 миллиарда рублей уйдет на подготовку офисов — отделку помещений, монтаж оборудования, закупку, доставку и расстановку мебели и офисной техники. Сюда также войдут траты на поставку оборудования и материалов и вознаграждение генподрядчику за управление строительством и организацию выполнения работ на объекте.

Разработка дизайна офисов оценивается в 97 миллионов рублей. Дизайн будет выполнен преимущественно в светлых тонах с применением натуральных материалов и зеркальных поверхностей.