Завершилось заседание комиссии по Томинскому ГОКу

Обсуждение получилось довольно эмоциональным, местами — на повышенных тонах, тем не менее, каждый из спикеров старался высказаться по существу. Помимо Томинского ГОКа активно обсуждалась инфраструктура Челябинска, а также будущая судьба Коркинского разреза.

Подводя итоги отметим, что проблему предложили разделить на части и решать ее поэтапно с привлечением экспертов. Заседания в дальнейшем продолжатся. Олег Дубровин предложил участникам заседания подготовить вопросы для обсуждения на следующей встрече — их принимают в Общественной палате. Также ответы на вопросы по экологии ждут от Бориса Дубровского — по словам Якова Гуревича, их передали губернатору Челябинской области 21 ноября.