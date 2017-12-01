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16:27 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Завершилось заседание комиссии по Томинскому ГОКу

Сегодня в Челябинске начали более детально обсуждать экологические проблемы, в частности, воздух города и возможное влияние на экологию со стороны будущего Томинского ГОКа — об этом говорили почти 4 часа вместо заявленных двух с половиной.

Обсуждение получилось довольно эмоциональным, местами — на повышенных тонах, тем не менее, каждый из спикеров старался высказаться по существу. Помимо Томинского ГОКа активно обсуждалась инфраструктура Челябинска, а также будущая судьба Коркинского разреза.

Подводя итоги отметим, что проблему предложили разделить на части и решать ее поэтапно с привлечением экспертов. Заседания в дальнейшем продолжатся. Олег Дубровин предложил участникам заседания подготовить вопросы для обсуждения на следующей встрече — их принимают в Общественной палате. Также ответы на вопросы по экологии ждут от Бориса Дубровского — по словам Якова Гуревича, их передали губернатору Челябинской области 21 ноября.

Служба информации cheltv.ru.

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