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19:20 (мск), источник: Kommersant.uz

Узбекистан намерен занять доминирующую долю на казахском авторынке

Компания «Узавтосаноат» и казахстанская «Группа компаний Аллюр» подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Kommersant.uz

В рамках сотрудничества стороны разработают долгосрочную стратегию сотрудничества для увеличения объемов продаж и занятия доминирующей доли на автомобильном рынке Казахстана.

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В ходе партнерства планируется модернизировать техническую базу предприятий автомобилестроительной отрасли Казахстана. Кроме того, будет осуществляться поиск покупателей продукции предприятий «Узавтосаноат» — легковых и грузовых автомобилей, автобусов, навесной и прицепной техники.

«Меморандум предусматривает проведение торговых, торгово-посреднических, товарообменных операций, включая экспортно-импортные, разработку и реализацию совместных проектов, обмен информацией и оказание услуг. Стороны также рассмотрят возможность расширения модельного ряда выпускаемой продукции для рынка Казахстана», — отметили в «Узавтосаноат».

По данным узбекской стороны, партнеры, в зависимости от конъюнктуры рынка, своих возможностей и иных факторов, будут совместно рассматривать вопросы наращивания производственных объемов, а также увеличения линейки производимой продукции в Казахстане.

Для достижения этих целей, считает «Узавтосаноат», у сторон есть все необходимые ресурсы, в том числе развитая инфраструктура по сервисной и технической поддержке, многолетний опыт в производстве и техническом обслуживании автотранспортной техники, права на техническую и конструкторскую документацию, возможность поставки машинокомплектов для дальнейшей организации сборки.

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