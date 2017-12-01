Узбекистан намерен занять доминирующую долю на казахском авторынке

Источник: Kommersant.uz

В рамках сотрудничества стороны разработают долгосрочную стратегию сотрудничества для увеличения объемов продаж и занятия доминирующей доли на автомобильном рынке Казахстана.

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В ходе партнерства планируется модернизировать техническую базу предприятий автомобилестроительной отрасли Казахстана. Кроме того, будет осуществляться поиск покупателей продукции предприятий «Узавтосаноат» — легковых и грузовых автомобилей, автобусов, навесной и прицепной техники.

«Меморандум предусматривает проведение торговых, торгово-посреднических, товарообменных операций, включая экспортно-импортные, разработку и реализацию совместных проектов, обмен информацией и оказание услуг. Стороны также рассмотрят возможность расширения модельного ряда выпускаемой продукции для рынка Казахстана», — отметили в «Узавтосаноат».

По данным узбекской стороны, партнеры, в зависимости от конъюнктуры рынка, своих возможностей и иных факторов, будут совместно рассматривать вопросы наращивания производственных объемов, а также увеличения линейки производимой продукции в Казахстане.