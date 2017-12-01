Узбекистан намерен занять доминирующую долю на казахском авторынке
Компания «Узавтосаноат» и казахстанская «Группа компаний Аллюр» подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Компания «Узавтосаноат» и казахстанская «Группа компаний Аллюр» подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В рамках сотрудничества стороны разработают долгосрочную стратегию сотрудничества для увеличения объемов продаж и занятия доминирующей доли на автомобильном рынке Казахстана.
В ходе партнерства планируется модернизировать техническую базу предприятий автомобилестроительной отрасли Казахстана. Кроме того, будет осуществляться поиск покупателей продукции предприятий «Узавтосаноат» — легковых и грузовых автомобилей, автобусов, навесной и прицепной техники.
«Меморандум предусматривает проведение торговых,
По данным узбекской стороны, партнеры, в зависимости от конъюнктуры рынка, своих возможностей и иных факторов, будут совместно рассматривать вопросы наращивания производственных объемов, а также увеличения линейки производимой продукции в Казахстане.
Для достижения этих целей, считает «Узавтосаноат», у сторон есть все необходимые ресурсы, в том числе развитая инфраструктура по сервисной и технической поддержке, многолетний опыт в производстве и техническом обслуживании автотранспортной техники, права на техническую и конструкторскую документацию, возможность поставки машинокомплектов для дальнейшей организации сборки.