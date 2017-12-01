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17:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде откроют еще три сельхозярмарки

В Волгограде в начале декабря будут заключены договоры на организацию еще трех ярмарочных комплексов.

Они появятся на улице Елецкой в Ворошиловском районе, Шекснинской в Дзержинском и Плеханова в Красноармейском.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, в Ворошиловском районе по итогам конкурсной процедуры определен победитель, который займется обустройством новой торговой площадки по улице Елецкая, 2 г. Площадь новой ярмарки составляет 240 квадратных метров. По условиям договора, организатор ярмарки должен обеспечить площадку твердым покрытием с удобными подъездами и пешеходными тротуарами, оборудованными местами для торговли, санузлами, местами сбора отходов, контрольными весами, аптечками, а также предусмотреть ветсанлабораторию для контроля качества продукции.

Кроме того, места для организации ярмарок определены на улицах Шекснинской в Дзержинском районе и Плеханова в Красноармейском. По ним также будут заключены договоры, срок действия которых составит три года.

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