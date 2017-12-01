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19:29 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан электрифицировал железнодорожную линию Бухара-Мискен

Строительство новой железнодорожной ветки из Бухары в Мискен, протяженностью 355 километров началось в декабре 2016 года.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Электрифицированная железнодорожная линия Бухара-Мискен торжественно открыта и сдана в эксплуатацию, что позволит увеличить грузопоток в Казахстан и Россию, сообщает пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари».

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В торжественной церемонии приняли участие руководители акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» инженерно-технические работники, специалисты, ветераны сферы, представители средств массовой информации.

Строительство новой железнодорожной ветки из Бухары в Мискен, протяженностью 355 километров началось в декабре 2016 года. Строительно-монтажные работы начались одновременно с двух сторон на встречу друг другу. Два отрезка железнодорожных путей состыковались 1 сентября этошл года. Работы по электрификации завершились ровно три месяца спустя.

Разработанный акционерным обществом «Боштранслойиха» проект реализован в намеченные сроки. В ходе прокладки линии построено 121 искусственное сооружение, 12 мостов и 6 путепроводов, 5 новых станций (Янгиабад, Тузтепа, Учачик, Сузакдор, Даутепа) и 5 разъездов (Машак, Азанир, Алабуга, Жакасай, Акчука). Объем земляных работ превысил 21,2 миллиона кубометров. Были задействованы свыше 1500 тысяч рабочих и специалистов, более тысячи единиц мощной современной строительной техники и механизмов.

«Отметим, новая дорога пролегает в пустынном регионе страны. Строительство велось в сложных климатических условиях, особенно в весенне-летне-осенее время, когда строители прокладывали дорогу на солнцепеке, делая ближе адреса, сокращая расстояния», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с запуском новой железной дороги расстояние между Ташкентом и Ургенчем сократилось на 75 км. Ранее поезда из столицы в административный центр Хорезмской области ходили объездным путем, по линии Навои — Учкудук — Мискин.

Новый маршрут будет соединяться с железнодорожной линией «Навои-Учкудук-Султануиздаг-Нукус», что позволит интенсифицировать грузопоток из Узбекистана в северном направлении, в частности, в Казахстан и Россию. Загрузка линии также ожидается в связи со строящимися новыми горно-металлургическими мощностями в Центральных Кызылкумах.

Линия «Навои-Учкудук-Султануиздаг-Нукус» протяженностью 342 километра была построена в 1996—2001 годах и связала два западных региона страны — Навоийскую область и автономную республику Каракалпакстан — в обход территории Туркменистане.

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