Узбекистан электрифицировал железнодорожную линию Бухара-Мискен
Строительство новой железнодорожной ветки из Бухары в Мискен, протяженностью 355 километров началось в декабре 2016 года.
Строительство новой железнодорожной ветки из Бухары в Мискен, протяженностью 355 километров началось в декабре 2016 года.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Электрифицированная железнодорожная линия
В торжественной церемонии приняли участие руководители акционерного общества «Узбекистон темир йуллари»
Строительство новой железнодорожной ветки из Бухары в Мискен, протяженностью 355 километров началось в декабре 2016 года.
Разработанный акционерным обществом «Боштранслойиха» проект реализован в намеченные сроки. В ходе прокладки линии построено 121 искусственное сооружение, 12 мостов и 6 путепроводов, 5 новых станций (Янгиабад, Тузтепа, Учачик, Сузакдор, Даутепа) и 5 разъездов (Машак, Азанир, Алабуга, Жакасай, Акчука). Объем земляных работ превысил 21,2 миллиона кубометров. Были задействованы свыше 1500 тысяч рабочих и специалистов, более тысячи единиц мощной современной строительной техники и механизмов.
«Отметим, новая дорога пролегает в пустынном регионе страны. Строительство велось в сложных климатических условиях, особенно в
Отмечается, что с запуском новой железной дороги расстояние между Ташкентом и Ургенчем сократилось на 75 км. Ранее поезда из столицы в административный центр Хорезмской области ходили объездным путем, по линии Навои — Учкудук — Мискин.
Новый маршрут будет соединяться с железнодорожной линией «Навои-Учкудук-Султануиздаг-Нукус», что позволит интенсифицировать грузопоток из Узбекистана в северном направлении, в частности, в Казахстан и Россию. Загрузка линии также ожидается в связи со строящимися новыми
Линия «Навои-Учкудук-Султануиздаг-Нукус» протяженностью 342 километра была построена в 1996—2001 годах и связала два западных региона страны — Навоийскую область и автономную республику Каракалпакстан — в обход территории Туркменистане.