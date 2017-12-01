Правительство признало неизбежность роста цен на бензин

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«В связи с повышением налогов, конечно какой-то рост цен на бензин есть, это неизбежно», — заявил Дворкович. Он отметил, что в интервале трех лет повышение стоимости «укладывается в общие инфляционные ожидания».

Рост цен на бензин выше уровня инфляции Дворкович объясняет низкой инфляцией в 2017 году. «У нас очень сильно упала инфляция, поэтому может быть действительно, внутри года цены на бензин вырастут чуть больше», — объяснил вице-премьер.

27 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизы на бензин в 2018—2022 годах будут проиндексированы. С 1 января 2018-го ставка акциза на бензин и дизельное топливо вырастет на 50 копеек в расчете на один литр, а в июле 2018 года пройдет повторная индексация, также на 50 копеек за литр.