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18:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Правительство признало неизбежность роста цен на бензин

Розничные цены на бензин в 2017 году могут вырасти на уровень выше инфляции. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

«В связи с повышением налогов, конечно какой-то рост цен на бензин есть, это неизбежно», — заявил Дворкович. Он отметил, что в интервале трех лет повышение стоимости «укладывается в общие инфляционные ожидания».

Рост цен на бензин выше уровня инфляции Дворкович объясняет низкой инфляцией в 2017 году. «У нас очень сильно упала инфляция, поэтому может быть действительно, внутри года цены на бензин вырастут чуть больше», — объяснил вице-премьер.

27 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизы на бензин в 2018—2022 годах будут проиндексированы. С 1 января 2018-го ставка акциза на бензин и дизельное топливо вырастет на 50 копеек в расчете на один литр, а в июле 2018 года пройдет повторная индексация, также на 50 копеек за литр.

В начале ноября оптовый рынок бензина столкнулся с резким ростом цен. Среди причин роста цен называлось сокращение производства, увеличение налоговой нагрузки на производителей со стороны правительства, а также деятельность спекулянтов на бирже.

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