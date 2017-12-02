ОПЕК: конец картеля и будущее «стран-бензоколонок»

Источник: AFP 2017

В Вене состоялась очередная, 173-я встреча стран-членов ОПЕК. Главный вопрос, занимавший умы аналитиков, заключался в том, будут ли увеличены квоты добычи на ближайший год-полтора.

Последнее соглашение, заключенное в мае этого года, ограничило добычу стран картеля примерно 32,5 млн баррелей в день. По итогам встречи в Вене на том же уровне она останется как минимум до конца 2018 года.

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Не будучи членом ОПЕК, Россия присоединилась к новым нормам еще в мае и согласилась придерживаться ограничений на добычу до конца действия нового соглашения.

Заявление картеля ожидали еще днем в четверг, однако оно запоздало на несколько часов: руководство ОПЕК согласовывало позицию с Россией и другими странами, не входящими в организацию.

В период своего могущества ОПЕК могла взвинтить цены на нефть в четыре раза в течение нескольких дней — как, например, во время нефтяного кризиса 1973 года, когда баррель нефти за несколько недель вырос в цене с 3 до 12 долларов.

Сегодня Организация стран-экспортеров нефти, по мнению ряда аналитиков, теряет свое главенствующее положение на рынке. Да и сам рынок меняется и либерализируется. Готовы ли к этому «страны-бензоколонки»?

Хроника упадка

В ноябре 2014 года членам ОПЕК не удалось договориться о сокращении добычи. Одновременно начался рост производства сланцевой нефти в Северной Америке, что немедленно отразилось на ценах — к началу 2016 года баррель нефти стоил 27 долларов.

Страны ОПЕК решили более не ограничивать себя системой квот (хотя формально ее никто не отменял) и ринулись увеличивать добычу. Саудовская Аравия в июле 2016 года ежедневно добывала рекордные 10,67 млн баррелей. Цена барреля колебалась в районе 40 долларов.

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В конце 2016 года члены картеля, наконец, сумели договориться о новых квотах. Они предусматривали специальные условия добычи для стран, измученных санкциями (Иран) и терроризмом (Нигерия и Ливия). К странам ОПЕК присоединились Россия, взявшая на себя обязательства сократить добычу на 300 тысяч баррелей в день, и другие нефтедобывающие страны — Казахстан, Азербайджан, Оман и Бахрейн.

Начиная с января 2017 года, ежедневная добыча нефти в мире должна была сократиться на 1,8 миллиона баррелей. Однако отдельные члены ОПЕК, например, Венесуэла и ОАЭ, не сокращали добычу еще несколько месяцев.

В мае 2017 года на очередной встрече ОПЕК была достигнута договоренность удерживать текущий уровень добычи до конца марта следующего, 2018 года. Цена барреля стабилизировалась на уровне между 50 и 60 долларами.

ОПЕК уже довольно давно не определяет цены на нефть явочным порядком. Времена, когда картель «волевым усилием» поднимал цены, а зависящим от поставок западным странам приходилось стискивать зубы и платить, остались в 1970-х годах. С тех пор ситуация на нефтяном рынке приобрела новые измерения.

Российский фактор

Во-первых, это Россия. Она не входит в ОПЕК и предпочитает статус наблюдателя при картеле (от предложения стать полноправным членом Россия в 2015 году отказалась).

На нынешний момент Россия добывает нефти больше всех в мире: в августе этого года нефть выкачивалась из российских недр со средней скоростью в 10,34 млн баррелей в день.

В зависимости от цены и объемов добычи, от трети до половины доходной части российского бюджета наполняется при помощи нефтегазовой индустрии. При этом наблюдается четкая зависимость роста этой доли от мировых цен: в начале 2010-х годов, при ценах выше 100 долларов за баррель, на углеводороды приходилось около 50% российских доходов, а в 2016-м — лишь 36%.

Так что в тактическом плане высокий уровень цен России выгоден.

Диверсификация и сокращение нефтяной зависимости российской экономики, столь необходимые стране, — тема для отдельного разговора, да и вряд ли это произойдет быстро.

Российский бюджет сходится при стоимости нефти в 40 долларов за баррель, заявил в середине октября в интервью телеканалу CNBC министр финансов России Антон Силуанов. Между тем сегодня российская нефть марки Urals торгуется в районе 60 долларов — так что для российского бюджета непосредственной опасности нет и не предвидится.

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В российских нефтяных компаниях, впрочем, другой взгляд на ситуацию. Например, «Газпром Нефть» недавно начала разработку нового месторождения, добыча там растет и консервировать его будет экономически нерентабельно. Компания собирается «умеренно» нарастить добычу в 2018 году независимо от итогов встречи ОПЕК. Министр энергетики Александр Новак потратил немало сил, убеждая «Роснефть», «Лукойл» и прочих в том, что заморозка добычи на нынешнем уровне — в их интересах. Судя по просачивавшимся в прессу сообщениям, не убедил.

За последние девять месяцев экспорт российской нефти вырос на 1,6%. В результате ряда налоговых изменений российские нефтяники сегодня экспортируют больше сырой нефти, а не продуктов ее переработки, напоминает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Нефтяные компании фактически игнорируют призывы минэнерго выполнять договоренности с ОПЕК», — говорит он.

Резервы Поднебесной

Второй фактор — Китай.

Поднебесная сегодня — крупнейший импортер сырой нефти в мире

В конце прошлого года Китай импортировал более 7,5 млн баррелей в день, это в два с половиной раза больше, чем 10 лет назад. За первые восемь месяцев этого года в страну поставлено 281 млн тонн нефти, то есть в среднем почти 8,5 млн баррелей в день.

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Очевидно, что такая динамика роста не может быть резко остановлена без значительного ущерба для экономики, а значит, Пекину придется потерпеть рост цен на нефть, если таковой последует. Кстати, анализ специалистов Reuters показал, что Китай легко находит замену поставщикам, которые по тем или иным причинам сокращают добычу — например, поставки из Бразилии выросли в полтора раза, хотя на уровне саудовских или российских они по-прежнему выглядят каплей в море.

Правда, надо помнить и о том, как устроена структура китайского нефтяного импорта. Еще на рубеже 2000-х и 2010-х годов Китай начал закачивать нефть в резервные хранилища. Тогда баррель нефти обходился Пекину в 120−130 долларов, но делать это приходилось все равно — темпы роста в стране измерялись двузначными цифрами, и в случае перебоев с поставками (причем неважно, по каким именно причинам) китайская экономика почти наверняка совершила бы ту самую «жесткую посадку», которой так опасались специалисты.

Сейчас в Китае заканчивается интенсивное строительство и заполнение стратегических хранилищ второй очереди. По оценкам аналитиков, в ближайшие несколько месяцев оно завершится и рост китайского нефтяного импорта замедлится. Но не остановится.

Сланцевая революция

И, наконец, третий фактор — это новые технологии добычи. Пять лет назад в специализированной литературе появился термин «сланцевая революция», хотя добычу сланцевого газа американская компания Devon Energy начала десятью годами раньше.

Чемпионом по сланцевым проектам остается Северная Америка.

В 2014 году совокупная добыча сланцевой нефти в США и Канаде превысила 3,5 млн баррелей в день — более 4% от общемировой добычи. Правда, тогда и обычная нефть стоила больше 100 долларов за баррель.

Это важное уточнение.

Дело в том, что добыча нефти нетрадиционными методами дорога, собственно, именно поэтому в значительных количествах ее могут добывать только в богатых Соединенных Штатах.

При падении цены барреля до $60 сланцевая добыча становится нерентабельной — во всяком случае, так принято думать.

«За этот год добыча нефти в Соединенных Штатах прибавила примерно 1,5 млн баррелей в день. Если так пойдет, то в следующем году это будет еще 1,5 млн, — напоминает Михаил Крутихин. — В сентябре США добывали 9,5 млн баррелей в день, а к концу года, как ожидается, выйдут на отметку в 10 млн, то есть почти сравняются с Саудовской Аравией и Россией».

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В странах ОПЕК, да и в России распространено мнение, что искусственное раздувание цен или ограничение добычи только на руку американским компаниям, поскольку даже сложные для разработки месторождения сланцевой нефти в этих условиях становятся рентабельными. Это справедливо, но, по опыту последних лет, порог рентабельности сланцевой нефти и так все время снижается.

Кстати, крупные сланцевые месторождения обнаружены и в Китае. В Европе, к вящему неудовольствию экологов, разработкой активно занимаются, к примеру, в Польше, хотя достигнуть американского размаха там, безусловно, не удастся.

Надо помнить и о том, что «легкая» сланцевая нефть зачастую значительно отличается от добываемой традиционными способами — и ее приходится транспортировать на переработку за тысячи километров.

Сланцевые месторождения, как правило, не могут поддерживать высокий уровень добычи на протяжении долгого времени — иначе говоря, быстро истощаются и требуют все новых скважин.

Тем не менее появление сланцевой нефти на рынке в достаточных объемах — это тоже индикатор грядущих перемен в отрасли.

Конец картеля?

«Глядя на ОПЕК сегодня, мы видим какую-то агонию и отчаянные попытки вернуть себе хоть часть роли прежнего картеля, — говорит Михаил Крутихин. — Но странам, не входящим в организацию, трудно соблюдать какие бы то ни было квоты. И в странах, где не существует национальных нефтяных компаний, как в Иране, Саудовской Аравии или Венесуэле, методы воздействия на нефтяников практически отсутствуют».

Последним гвоздем в крышку гроба ОПЕК может оказаться частичная приватизация крупнейшей в мире нефтяной компании, саудовской ARAMCO.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман объявил о ней уже довольно давно. Правда, пока ряд сложностей препятствует первичному размещению, которое, как ожидается, принесет Эр-Рияду до 100 млрд долларов.

«Многие подозревают, что, когда продажа состоится, Саудовская Аравия откажется от попыток влиять на рынок и пустит ситуацию в ОПЕК на самотек, — утверждает Крутихин. — Тогда произойдет либерализация мировой торговли нефтью без какого-то участия ОПЕК в прежней роли картеля».

По мнению аналитиков, «навес» предложения над спросом в ближайшие годы сохранится. Нефтяной рынок стал рынком покупателей, и они свободно выбирают из предложений многочисленных поставщиков. А тем приходится идти на всевозможные ухищрения, чтобы не потерять уже имеющиеся рынки сбыта.

Так или иначе, диктовать цены явочным порядком ОПЕК, похоже, уже не сможет.

Михаил Смотряев.

Русская служба Би-би-си.