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09:39 (мск), источник: Восток Медиа

Японцы приехали за сеном в Приморский край

Свои пожелания по сортам трав и термообработке гости высказали на встрече во Владивостоке.

Японцы хотят расширить список стран и регионов, поставляющих сено. В том числе это может быть продукция из Приморского края — условия гости из Страны восходящего солнца обсудили тему с представителями исполнительной и законодательной власти, руководителями аграрных компаний, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

Развитие взаимодействия в сфере сельского хозяйства стало основной темой встречи приморских парламентариев, представителей органов исполнительной власти и бизнеса с делегацией японской префектуры Ниигата. Гостей в Заксобрании принимали руководители двух комитетов — по региональной политике и законности Джамбулат Текиев, а также по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов. Кроме них, в разговоре участвовали вице-губернатор Валентин Дубинин, сотрудники Министерства иностранных дел России во Владивостоке, управления Россельхознадзора, ветеринарной инспекции, таможенного управления, ПУС «Надежда», АНО «Инвестиционное агентство Приморского края», руководители ряда крупнейших агропредприятий.

С японской стороны делегацию возглавил председатель Законодательного собрания префектуры Ниигата — Каная Кунихико. Делегация также включала депутатов Законодательного собрания префектуры, представителей секретариата министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии, администрации префектуры Ниигата, бизнеса.

Стороны детально обсудили вопросы организации экспорта российского сена для японского животноводства. Сегодня Япония импортирует его из разных стран, в том числе из Канады, США, Китая. Свою нишу на этом рынке могла бы занять и экологически чистая продукция приморских производителей. Обсуждение этого вопроса на различных уровнях идёт уже достаточно длительное время. В ходе нынешней встречи стороны рассмотрели проблемы, затрудняющие сотрудничество в данном направлении, а также требования японской стороны, предъявляемые к сортам трав и термообработке сена, планируемого к поставкам в Японию.

В Приморье уже получен первый опыт экспорта силоса в Японию. В крае действует ассоциация экспортёров, члены которой имеют необходимые площади и готовы выращивать травы, востребованные страной-соседом.

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