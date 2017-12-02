В Приморье заработал круглосуточный штаб для контроля отопительного сезона
Глава региона договорился о поставках мазута из Росрезерва и кредитовании «Примтеплоэнерго».
Глава региона договорился о поставках мазута из Росрезерва и кредитовании «Примтеплоэнерго».
В Приморском крае начал действовать круглосуточный штаб, задача которого — контролировать ситуацию с отоплением во всех населенных пунктах. По поручению главы региона Андрея Тарасенко штаб возглавил его заместитель Александр Юров, сообщили РИА «Восток-Медиа» в
Участники совещания обсудили ситуацию, сложившуюся
Сейчас глава Приморья заявил: «Я уже договорился, что из Росрезерва нам дадут 20 тысяч тонн мазута, а Россельхозбанк готов кредитовать “Примтеплоэнерго” для срочной оплаты договоров на поставку топлива».
Краевой оперативный штаб по прохождению отопительного сезона должен работать в круглосуточном режиме. Как доложил гендиректор «Примтеплоэнерго» Фёдор Ярошевич, мазут и уголь на котельные края завозится автотранспортом с топливохранилищ. «Заключаем договоры на поставку жидкого и твёрдого топлива. В течение 5−10 дней его доставят на теплоисточники в необходимых объёмах», — добавил Ярошевич.
Несколько дней назад краевые власти сообщили о том, что после сбоев с отоплением в северных районах удалось вернуть температуру воздуха в помещениях 17,5 — 19 градусов.
Для оперативного реагирования на проблемы с теплоснабжением в государственной жилищной инспекции Приморья действует горячая линия. По возникшим вопросам об отсутствии тепла в домах жители могут обратиться по телефону во Владивостоке (423) 243−26−32. На горячую линию можно звонить с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.