В Приморье заработал круглосуточный штаб для контроля отопительного сезона

В Приморском крае начал действовать круглосуточный штаб, задача которого — контролировать ситуацию с отоплением во всех населенных пунктах. По поручению главы региона Андрея Тарасенко штаб возглавил его заместитель Александр Юров, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевой администрации.

Участники совещания обсудили ситуацию, сложившуюся из-за большой задолженности предприятия «Примтеплоэнерго» перед поставщиками, несостоявшихся конкурсных процедур по закупке топлива, а также изменений в ценовой политике. Многие проблемы предприятия вскрылись после отставки в октябре губернатора Владимира Миклушевского, смене руководства «Примтеплоэнерго» уже при новом главе региона и аресте экс-директора Алёны Григорьевой.

Сейчас глава Приморья заявил: «Я уже договорился, что из Росрезерва нам дадут 20 тысяч тонн мазута, а Россельхозбанк готов кредитовать “Примтеплоэнерго” для срочной оплаты договоров на поставку топлива».

Краевой оперативный штаб по прохождению отопительного сезона должен работать в круглосуточном режиме. Как доложил гендиректор «Примтеплоэнерго» Фёдор Ярошевич, мазут и уголь на котельные края завозится автотранспортом с топливохранилищ. «Заключаем договоры на поставку жидкого и твёрдого топлива. В течение 5−10 дней его доставят на теплоисточники в необходимых объёмах», — добавил Ярошевич.

Несколько дней назад краевые власти сообщили о том, что после сбоев с отоплением в северных районах удалось вернуть температуру воздуха в помещениях 17,5 — 19 градусов.