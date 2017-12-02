В Приморье не пустили 46 тысяч игрушек из Китая

Находкинская таможня возбудила административное дело в отношении фирмы-импортера из Находки, в адрес которой из Китая был ввезен контейнер с детскими товарами — рюкзаками, сумками, мягкими игрушками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного управления.

При ввозе данной категории товаров требуется обязательное предоставление разрешительных документов о качестве и безопасности. Однако при декларировании компания предоставила в таможню недействительные документы. Ответственность за подобные деяния предусмотрена частью 3 статьи 16.2 КоАП России. Около 46 тысяч игрушек стоимостью около 2 миллионов рублей, ввезенных без соответствующих документов, таможенники изъяли и поместили на ответственное хранение. На компанию наложен административный штраф в размере 100 тысяч рублей.