В Приморье не пустили 46 тысяч игрушек из Китая
На компанию наложен административный штраф.
На компанию наложен административный штраф.
Находкинская таможня возбудила административное дело в отношении
При ввозе данной категории товаров требуется обязательное предоставление разрешительных документов о качестве и безопасности. Однако при декларировании компания предоставила в таможню недействительные документы. Ответственность за подобные деяния предусмотрена частью 3 статьи 16.2 КоАП России. Около 46 тысяч игрушек стоимостью около 2 миллионов рублей, ввезенных без соответствующих документов, таможенники изъяли и поместили на ответственное хранение. На компанию наложен административный штраф в размере 100 тысяч рублей.
В случае предоставления компанией документов, подтверждающих соответствие ввезенных игрушек установленным требованиям, она получит право на использование товара на внутреннем рынке.