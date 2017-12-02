Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
Алмазодобытчик не смог продать самый дорогой и чисты бриллиант РФ
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Шах и мат Путина: президент РФ разоблачил лживый МОК
Ученые выяснили, кому принадлежат ДНК «йети»
СМИ: Россия готова к выходу Дании из проекта «Северный поток-2»
СМИ: У России просят защиты от США
Алсу сменила три платья на жеребьевке ЧМ-2018
У бывшего мужа Надежды Михалковой новый роман
СМИ: На выход США из РСМД РФ ответит запуском прорывных проектов
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
08:49 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье не пустили 46 тысяч игрушек из Китая

На компанию наложен административный штраф.

Находкинская таможня возбудила административное дело в отношении фирмы-импортера из Находки, в адрес которой из Китая был ввезен контейнер с детскими товарами — рюкзаками, сумками, мягкими игрушками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного управления.

При ввозе данной категории товаров требуется обязательное предоставление разрешительных документов о качестве и безопасности. Однако при декларировании компания предоставила в таможню недействительные документы. Ответственность за подобные деяния предусмотрена частью 3 статьи 16.2 КоАП России. Около 46 тысяч игрушек стоимостью около 2 миллионов рублей, ввезенных без соответствующих документов, таможенники изъяли и поместили на ответственное хранение. На компанию наложен административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

В случае предоставления компанией документов, подтверждающих соответствие ввезенных игрушек установленным требованиям, она получит право на использование товара на внутреннем рынке.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новые кандидаты появились на пост мэра Владивостока ...
Тигр и леопард «отметились» в Приморье ...
Сборная России узнала соперников по групповому этапу ЧМ-2018
СМИ сообщили о планах по снятию санкций с РФ после победы Трампа
В Испании разрешили выдать США российского программиста
Жизнь за вождя: как охраняют лидеров КНДР
Илон Маск анонсировал запуск ракеты тяжелого класса
Дело генерала Флинна: в чем признался бывший советник Трампа
Миллионы от тайных родителей: история женщины из списка Forbes
Спорт
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018 Рассказываем обо всем, что не вошло в трансляцию жеребьевки чемпионата мира по футболу
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь