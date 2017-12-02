Сдана в эксплуатацию новая железнодорожная линия Бухара-Мискен
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 1 декабря состоялась торжественная церемония открытия и сдачи в эксплуатацию новой железнодорожной линии
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 1 декабря состоялась торжественная церемония открытия и сдачи в эксплуатацию новой железнодорожной линии
Согласно принятой технологии эксплуатации, по новой линии пока будут ходить только грузовые составы. Перевозка пассажиров начнется позднее, после завершения обкатки инфраструктуры новой железной дороги.
«В перспективе, как уже сообщалось ранее, по новой железной дороге будет налажено также и движение высокоскоростных поездов Afrosiyob, что позволит создать благоприятные условия для нового туристского маршрута, оптимизировать существующие туристские туры, объединяющие в единое транспортное направление города Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива», — отметили в компании.
Строительство новой железнодорожной ветки из Бухары в Мискен, протяженностью 355 километров началось в 2016 году.
С запуском новой железной дороги расстояние между Ташкентом и Ургенчем сократилось на 75 км. До сегодняшнего дня поезда из столицы в административный центр Хорезмской области ходили объездным путем по линии
В ходе прокладки линии построены 121 искусственное сооружение, 12 мостов и 6 путепроводов, 5 новых станций (Янгиабад, Тузтепа, Учачик, Сузакдор, Даутепа) и 5 разъездов (Машак, Азанир, Алабуга, Жакасай, Акчука).