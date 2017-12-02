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08:37 (мск), источник: Podrobno.uz

Сдана в эксплуатацию новая железнодорожная линия Бухара-Мискен

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 1 декабря состоялась торжественная церемония открытия и сдачи в эксплуатацию новой железнодорожной линии Бухара-Мискен, сообщает «Узбекистон темир йуллари».

Источник: Podrobno.uz

Согласно принятой технологии эксплуатации, по новой линии пока будут ходить только грузовые составы. Перевозка пассажиров начнется позднее, после завершения обкатки инфраструктуры новой железной дороги.

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«В перспективе, как уже сообщалось ранее, по новой железной дороге будет налажено также и движение высокоскоростных поездов Afrosiyob, что позволит создать благоприятные условия для нового туристского маршрута, оптимизировать существующие туристские туры, объединяющие в единое транспортное направление города Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива», — отметили в компании.

Строительство новой железнодорожной ветки из Бухары в Мискен, протяженностью 355 километров началось в 2016 году. Строительно-монтажные работы велись одновременно с двух сторон. Два отрезка железнодорожных путей состыковались в день 26-летия независимости страны — 1 сентября текущего года.

С запуском новой железной дороги расстояние между Ташкентом и Ургенчем сократилось на 75 км. До сегодняшнего дня поезда из столицы в административный центр Хорезмской области ходили объездным путем по линии Навои-Учкудук-Мискин. .

В ходе прокладки линии построены 121 искусственное сооружение, 12 мостов и 6 путепроводов, 5 новых станций (Янгиабад, Тузтепа, Учачик, Сузакдор, Даутепа) и 5 разъездов (Машак, Азанир, Алабуга, Жакасай, Акчука).

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