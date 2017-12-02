Айтишники в ожидании: на рассмотрении у Президента проект декрета о цифровизации экономики. Документ должен раскрепостить деловую инициативу именно в IТ-отрасли. В нем заложены нормы, открывающие для игроков рынка высоких технологий и смежных областей экономики новые возможности.

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Председатель Совета Республики Михаил Мясникович на заседании Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы, которое на этой неделе проходило в Минске, заявил, что предложенный проект декрета предопределит развитие Беларуси как страны IT: Ведущие отечественные и зарубежные профильные специалисты и юристы подготовили, можно сказать, революционный проект нормативного правового акта. Уверен, он заинтересует бизнесменов и политиков ваших стран, имеющих отношение к сфере IT.

Если упомянутые в проекте декрета правила использовать на полную, не исключено, что скоро Беларусь может стать вторым Гонконгом. Такое мнение высказал основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня. С его точки зрения, для того чтобы сфера информационных технологий получила импульс к развитию, у нас есть предпосылки: инновационная направленность экономики, выгодное географическое положение.

Подробнее Виктор Прокопеня свою позицию пояснил эксклюзивно для СГ.

— Виктор Михайлович, почему вы считаете, что после принятия документа Беларусь может превратиться во второй Гонконг?

— IT-индустрия развивается со стремительной скоростью во всем мире. Постоянно появляются новые технологии, бизнес-модели, услуги. Законодательство во всем мире не успевает за этими изменениями. Поэтому единственный правильный подход к регулированию этой отрасли — предоставить свободу: выбора бизнес-моделей, применяемых технологий, моделей ведения бизнеса, движения капитала, найма IT-профессионалов.

Это и призван сделать проект декрета о ПВТ 2.0, который был разработан с участием госорганов, администрации Парка высоких технологий и представителей IT-компаний.

— Какие же значимые, на ваш взгляд, преференции для игроков рынка информационных технологий будут ощутимы?

— Я считаю, что все из них важны в совокупности. Предполагаемые преференции создают уникальную для региона правовую экосистему для IT. Наиболее значимых из них, как мне кажется, шесть. Во-первых, у резидента ПВТ появится свобода в выборе бизнес-модели: искусственный интеллект, блокчейн, космические технологии, биотехнологии, технологии беспилотного транспорта, по сути, любая деятельность, основанная на разработке и использовании IT-технологий.

Игроки рынка информационных технологий получат свободу от большого количества бюрократических процедур. В том числе в сфере внешнеторговой деятельности, валютного контроля, порядка оформления договорных отношений и документов, подтверждающих совершение операций.

Отдельная тема — саморегулирование и государственно-частное партнерство. Резиденты ПВТ тесно взаимодействуют с администрацией Парка высоких технологий, решая многие возникающие вопросы наиболее эффективным способом.

Предусмотрена и свобода движения капитала. Вводятся правовые институты, широко распространенные в международной инвестиционной практике, которые снимают ограничения на движение капиталов. Это поспособствует привлечению в страну инвестиций от иностранных и международных инвесторов. Планируется, кстати, что будут отменены визы и разрешения о приеме на работу иностранных специалистов в IT-сфере.

С новым декретом мы получим комплексное регулирование технологии блокчейн и ее применения. Здесь будем первыми в мире, хотя в некоторых странах уже прорабатывались отдельные вопросы по ее работе. Блокчейн — новое революционное явление в мире технологий, в основе которого лежит децентрализация. Это интернет 2.0. В свое время интернет, в основе которого лежит тот же механизм, перевернул традиционные медиа, рекламный бизнес и коммуникацию. Также и блокчейн изменит банковскую сферу, страхование, административные процедуры и многие другие сферы.

— Как быстро названные преференции улучшат жизнь IT-сферы в республике?

— Планируемые изменения даже до их принятия уже оказывают позитивное влияние. За последнее время, ожидая изменений в законодательстве, о приходе в Беларусь уже объявили несколько крупных иностранных компаний. С принятием документа данный процесс ускорится. Положительные результаты будут видны достаточно быстро. Проявятся в увеличении количества рабочих мест, привлечении инвестиций в страну, появлении новых интересных проектов в IT.

К слову, самый крупный игрок на рынке информационных технологий в Беларуси — Парк высоких технологий. Это экспортно ориентированный кластер, востребованный. По информации заместителя директора по маркетингу и развитию ПВТ Александра Мартинкевича, в первом полугодии экспорт компаний-резидентов парка вырос на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 444 миллионов долларов. Резиденты вышли на новые рынки — Японии, Саудовской Аравии, Катара. В 10 раз вырос экспорт в Сингапур, в 5 — в Данию, в 2,5 — в Нидерланды.