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10:08 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Цена российского газа для Беларуси снизится

Ушли в прошлое времена, когда едва ли не под бой новогодних курантов определялась цена на российский газ для нашей страны.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Ясность в этом вопросе наступила после того, как в Москве подписали Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь. И вот теперь ратификацию этого документа одобрил Совет Республики Национального собрания.

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Итак, о главном. Цена на российский газ для нашей страны со следующего года снизится до 129 долларов за тысячу кубометров, а в 2019-м — до 127 долларов. Сейчас, напомню, Беларусь покупает голубое топливо по 143,54 доллара. Естественно, чем ниже цена, тем меньше нагрузка на предприятия, тем выше их конкурентоспособность. В Министерстве энергетики нашей страны подсчитали: экономический эффект от снижения цен составит 700 миллионов долларов.

Но это лишь начало. До конца года Беларусь и Россия должны выработать единые подходы по формированию к 2025 году общего рынка газа в Евразийском союзе. Главная цель — создать равные условия хозяйствования для всех. Текст документа практически готов, но есть одна загвоздка. Она касается формирования тарифов на транспортировку газа по территории стран ЕАЭС. Российские и казахстанские партнеры предлагают сохранить действующую схему, устанавливая для внутренних потребителей низкий тариф, а для субъектов общего рынка союза более высокий. Белорусская сторона с этим не согласна, и первый заместитель министра энергетики Виктор Каранкевич объяснил почему:

— В цене газа для Беларуси в этом году 70 процентов приходится на транзит. Поэтому для нас важно, чтобы тарифы на него соответствовали тому уровню, который действует в России и Казахстане. Принципиальный момент в том, что для создания и полноценного функционирования общего рынка газа должна действовать общая методика расчета тарифов на его транзит.

И еще одна деталь. Сейчас эксклюзивные права на поставку газа в Беларусь имеет Газпром. Однако после формирования общего рынка газа в ЕАЭС появится возможность приобретать топливо на других площадках через биржевые торги либо заключение долгосрочных контрактов непосредственно с производителями как в России, так и в Казахстане.

konon@sb.by.

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