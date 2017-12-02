Ввоз китайских телефонов в РК уменьшился на 11%

В частности, за 9 месяцев текущего года в Казахстан было завезено 2,8 тыс. тонн телефонов. Это на 1,9% меньше объемов импорта такой продукции за аналогичный период 2016 года. Такие данные приводит finprom.kz.

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При этом сумма импорта за год выросла на 41,4%, до 548,3 млн долларов. Годом ранее импорт телефонов в РК обошелся в 387,9 млн долларов.

Спрос на индивидуальные средства связи в РК резко упал, значительное сокращение объемов импорта телефонов зафиксировано в течение последних 3 лет. Так, за январь-сентябрь 2014 года в страну было ввезено 5,1 тыс. тонн такой продукции. Это на 79,6% больше объемов этого года. Сумма ввоза также была выше, чем сейчас, — стоимость импорта телефонов в 2014 году оценивалась в 745,1 млн долларов, что на 35,9% выше уровня этого года.

Вероятная причина падения спроса на рынке телефонов — резкое повышение стоимости. Так, в текущем году тонна импорта такой продукции обошлась в 194,7 тыс. долларов, или на 44% выше суммы за аналогичный период 2016 года.

В пятерке крупнейших импортеров телефонов и других средств связи в Казахстан за год произошли заметные изменения. Тройка лидеров осталась неизменной: с большим отрывом возглавляет список Китай, откуда в РК было ввезено продукции на 295,5 млн долларов; на втором месте — Вьетнам, объемы импорта телефонов за 9 месяцев 2017 года составили 146 млн долларов; замыкает тройку Россия с суммой ввоза на 34,7 млн долларов. При этом в физическом выражении объемы ввоза китайских телефонов за год уменьшились на 11%, а вьетнамских и российских, напротив, увеличились, — на 48% и 25%, соответственно.

Однако, за год из пятерки крупнейших импортеров данной продукции выбыли Израиль и Республика Корея. Их место заняли Малайзия с объемом 12 млн долларов и США с суммой ввоза 8,6 млн долларов, соответственно.