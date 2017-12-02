Разработка боевых железнодорожных комплексов нового поколения прекращена

Приказ «О создании подвижного боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) с ракетой РТ-23» был подписан 13 января 1969 года. БЖРК должен был составлять основу группировки ответного удара, поскольку обладал повышенной живучестью и с большой вероятностью мог уцелеть после нанесения противником первого удара.

Головным разработчиком назначили КБ «Южное» — это Днепропетровск, нынешний Днепр независимой Украины. Главными конструкторами БЖРК стали академики братья Алексей и Владимир Уткины — выдающиеся создатели советского ракетного оружия.

Для БЖРК спроектировали просто великолепную даже по меркам сегодняшнего дня твердотопливную ракету 15Ж61. Весь ракетный комплекс назвали РТ23 УТТХ. Его летные испытания проходили с 1985 по 1987 год на военном космодроме в Плесецке. Было произведено 32 пуска — все успешные. В ходе испытаний БЖРК прошли по дорогам страны почти полмиллиона километров.

Первый ракетный полк с РТ-23УТТХ встал на боевое дежурство в октябре 1987 года. К началу 1991 года были развернуты три ракетных дивизии боевых железнодорожных комплексов. Еще раньше в США, проведя множество «шпионских» исследований и экспериментов, убедились в том, что уверенно отследить перемещение БРЖК по дорогам СССР и гарантированно их уничтожить — не в состоянии.

И еще до развала Советского Союза после встречи лидеров СССР и Великобритании — Михаила Горбачева с Маргарет Тэтчер были введены ограничения на маршруты патрулирования БЖРК, они стали нести боевое дежурство только в пунктах постоянной дислокации, без выезда на железнодорожную сеть страны. То есть их главное преимущество — мобильность и скрытность обнулились.

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В январе 1992 года Борис Ельцин и Джордж Буш (старший) подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-2. Согласно его условиям, Россия до 2003 года должна была снять с вооружения и ликвидировать все свои БЖРК — всего 12 поездов с 36 пусковыми установками. Несмотря на выход России из договора СНВ-2 в 2002 году, уничтожение БЖРК не остановили. В начале мая 2005 года тогдашний командующий РВСH генерал-полковник Hиколай Соловцов официально объявил, что БЖРК сняты с боевого дежурства. К 2007 году были утилизированы все поезда и пусковые установки.

Однако уже в сентябре 2009 года командование РВСН высказало мнение, что возможно скоро начнется разработка ракетных поездов нового поколения уже с ракетами российского производства.

Конечно, БЖРК было жалко — это действительно очень мощные и почти неуловимые для любого нашего противника ракетные комплексы стратегического назначения. Но сегодня очевидно, снятие их с вооружения было неизбежно даже и без обременительных условий СНВ-2. Ракеты, выпускавшиеся на Украине и обслуживающиеся украинскими специалистами, в нынешних реалиях нонсенс. Кстати, Киев запретил специалистам «Южмаша» сотрудничать с РВСН России по всем направлениям.

И реинкарнация БЖРК была возможна только с ракетами отечественного производства.

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В декабре 2011 года командующий РВСН Сергей Каракаев уже почти официально заявил о начале возрождения БЖРК.

А в апреле 2013 года замминистра обороны Юрий Борисов сказал, что Московский институт теплотехники приступает к опытно-конструкторским разработкам, железнодорожных ракетных комплексов нового поколения.

В конце 2014 года командование РВСН еще раз, как сообщалось в СМИ, публично подтвердило, что БЖРК возродятся. Даже появилась информация о том, что в качестве их ракетного вооружения будут использоваться адаптированные баллистические ракеты комплекса «Ярс».

И, наконец, в конце прошлого года было объявлено о том, что прошли успешные бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты для боевого железнодорожного ракетного комплекса. Пуск осуществлялся массогабаритной моделью ракеты «Ярс». Прессу тогда переполнили рассуждения о том, как будет выглядеть будущий российский БЖРК, которому дали имя «Баргузин».

Увы, в конце 2017 года выяснилось, что этот «Баргузин» уходит в долгий отстой на запасные пути, так и не став полноценным боевым железнодорожным комплексом. Хотя официально об этом пока не объявлено.

Технически создать российский БЖРК, полностью превосходящий тот, что был спроектирован в СССР, более чем реально. Скорее всего, дело в деньгах. Стратегических ракет для ответного удара у нас хватает. В ВМФ в строй вводятся подводные ракетоносцы нового поколения. РВСН ставит на вооружение «Ярсы». Для ВВС испытываются новые крылатые ракеты со стратегической дальностью полета. И затевать создание еще одной весьма дорогостоящей ракетно-ядерной системы в нынешних экономических условиях неразумно.