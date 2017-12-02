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17:52 (мск), источник: Sputnik

Президент Узбекистана создаст в республике бизнес-авиацию

Это новое для Центральной Азии направление — коммерческая авиация — будет специализироваться на индивидуальных и корпоративных перевозках, а также оказании сопутствующих услуг.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. По инициативе Шавката Мирзиёева в Узбекистане будет создана деловая авиация, сообщает пресс-служба президента.

«Это новое для Центральной Азии направление, известное в мире как бизнес-авиация или коммерческая авиация. Создаваемая в нашей стране деловая авиация будет специализироваться на индивидуальных и корпоративных перевозках, а также оказании сопутствующих услуг», — говорится в сообщении.

Глава Узбекистана отметил, что транспортно-коммуникационная сфера имеет важное значение для развития экономики любой страны. Деловая авиация откроет новые возможности в этом направлении и создаст удобства для предпринимателей. Проект поможет отечественным и иностранным деловым людям выводить свою продукцию на внешний рынок, находить бизнес-партнеров.

Президент дал ответственным лицам поручения по организации в новом аэропорту сервиса высокого уровня, строительству здесь необходимых объектов инфраструктуры, гостиниц и бизнес-центров.

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