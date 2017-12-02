Президент Узбекистана создаст в республике бизнес-авиацию
Это новое для Центральной Азии направление — коммерческая авиация — будет специализироваться на индивидуальных и корпоративных перевозках, а также оказании сопутствующих услуг.
Это новое для Центральной Азии направление — коммерческая авиация — будет специализироваться на индивидуальных и корпоративных перевозках, а также оказании сопутствующих услуг.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. По инициативе Шавката Мирзиёева в Узбекистане будет создана деловая авиация, сообщает
«Это новое для Центральной Азии направление, известное в мире как
Глава Узбекистана отметил, что
Президент дал ответственным лицам поручения по организации в новом аэропорту сервиса высокого уровня, строительству здесь необходимых объектов инфраструктуры, гостиниц и