Президент Узбекистана создаст в республике бизнес-авиацию

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. По инициативе Шавката Мирзиёева в Узбекистане будет создана деловая авиация, сообщает пресс-служба президента.

«Это новое для Центральной Азии направление, известное в мире как бизнес-авиация или коммерческая авиация. Создаваемая в нашей стране деловая авиация будет специализироваться на индивидуальных и корпоративных перевозках, а также оказании сопутствующих услуг», — говорится в сообщении.

Глава Узбекистана отметил, что транспортно-коммуникационная сфера имеет важное значение для развития экономики любой страны. Деловая авиация откроет новые возможности в этом направлении и создаст удобства для предпринимателей. Проект поможет отечественным и иностранным деловым людям выводить свою продукцию на внешний рынок, находить бизнес-партнеров.