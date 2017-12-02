Названы регионы с наибольшими долгами по зарплате

«Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы задолженности приходится на Приморский и Хабаровский края, Кемеровскую и Амурскую области», — заявил он.

Читайте также Экономика России растет на нефти и стабильности Всемирный банк ожидает увеличения ВВП на 1,7%

Вуколов отметил, что есть и другие регионы, которые формируют зарплатную задолженность. Среди них — Мурманская и Астраханская области, а также Красноярский край. Руководитель Роструда указал, что четверть из общего объема всех долгов приходится на предприятия-банкроты.

По данным ведомства, среди должников — судостроительный завод «Красные баррикады» в Астраханской области с невыплаченными 25,9 миллиона рублей, ярославский «Русьхлеб» с 62,5 миллиона рублей, «Красноярский завод монтажных заготовок — Сибтехмонтаж» — 22,8 миллиона, мурманская «Беломорская нефтебаза» — 42,6 миллиона.

В ноябре сообщалось, что сотрудники Следственного комитета по Хабаровскому краю помогли алтайским вахтовикам, которым два месяца не платили зарплату, добиться от работодателя выплат и уехать домой.