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08:25 (мск), источник: Kazinform

Новый цех по производству сельхозхимии запустили в Степногорске

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В Степногорске с участием акима региона Малика Мурзалина введён в строй новый цех компании «Астана-Нан» по производству высокотехнологических химических средств защиты растений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Открытие нового производства в биотехнологическом кластере Акмолинской области приурочено празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан.

ТОО «Астана-Нан» является единственным в Казахстане предприятием по производству химических средств защиты растений. Сегодня на заводе изготавливают больше 30 наименований продуктов сельхозхимии. Ежегодно выпускается свыше 15 млн литров высококачественных пестицидов и гербицидов, необходимых для повышения урожайности зерновых культур.

Открытие нового цеха завода позволит дополнительно производить более 1,5 млн литров препаратов в год для защиты семян и сельскохозяйственных растений от болезней, насекомых и других вредных факторов.

Малик Мурзалин также принял участие в открытии наукоемкой линии по производству противовирусных вакцин для сельскохозяйственных животных в научно-исследовательском институте промышленного биосинтеза в городе Степногорск.

В 2017 году степногорский филиал Национального центра биотехнологии впервые в стране разработал вакцину от бешенства. Ранее в Казахстане животных от бешенства прививали вакцинами зарубежных производителей. В институте при государственной поддержке создана научная инфраструктура по производству новой вакцины. Теперь центр биотехнологии оснащён высокотехнологическим оборудованием накапливания вирусов и специальной линии розлива вакцины производства США и Южной Кореи.

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