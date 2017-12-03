Новый цех по производству сельхозхимии запустили в Степногорске

Открытие нового производства в биотехнологическом кластере Акмолинской области приурочено празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан.
ТОО «Астана-Нан» является единственным в Казахстане предприятием по производству химических средств защиты растений. Сегодня на заводе изготавливают больше 30 наименований продуктов сельхозхимии. Ежегодно выпускается свыше 15 млн литров высококачественных пестицидов и гербицидов, необходимых для повышения урожайности зерновых культур.
Открытие нового цеха завода позволит дополнительно производить более 1,5 млн литров препаратов в год для защиты семян и сельскохозяйственных растений от болезней, насекомых и других вредных факторов.
Малик Мурзалин также принял участие в открытии наукоемкой линии по производству противовирусных вакцин для сельскохозяйственных животных в научно-исследовательском институте промышленного биосинтеза в городе Степногорск.
В 2017 году степногорский филиал Национального центра биотехнологии впервые в стране разработал вакцину от бешенства. Ранее в Казахстане животных от бешенства прививали вакцинами зарубежных производителей. В институте при государственной поддержке создана научная инфраструктура по производству новой вакцины. Теперь центр биотехнологии оснащён высокотехнологическим оборудованием накапливания вирусов и специальной линии розлива вакцины производства США и Южной Кореи.