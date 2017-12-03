Новый цех по производству сельхозхимии запустили в Степногорске

Открытие нового производства в биотехнологическом кластере Акмолинской области приурочено празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан.

ТОО «Астана-Нан» является единственным в Казахстане предприятием по производству химических средств защиты растений. Сегодня на заводе изготавливают больше 30 наименований продуктов сельхозхимии. Ежегодно выпускается свыше 15 млн литров высококачественных пестицидов и гербицидов, необходимых для повышения урожайности зерновых культур.

Открытие нового цеха завода позволит дополнительно производить более 1,5 млн литров препаратов в год для защиты семян и сельскохозяйственных растений от болезней, насекомых и других вредных факторов.

Малик Мурзалин также принял участие в открытии наукоемкой линии по производству противовирусных вакцин для сельскохозяйственных животных в научно-исследовательском институте промышленного биосинтеза в городе Степногорск.