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07:50 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове граждане будут отрабатывать за социальную помощь

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Еще в октябре правительство РМ приняло поправки в закон о социальной помощи. В этих поправках впервые вводится в молдавское законодательство понятие «работы общественной значимости». Ежегодный план таких работ должны будут составлять руководители администраций на местах.

Источник: Sputnik.md

К полезным работам будут привлекать граждан, зарегистрированных на бирже труда и получающих социальную помощь. Исключение составят те лица, чье пособие не превышает 288 леев, то есть 30% от ежемесячного гарантируемого минимума. Согласно данным министерства труда и социальной защиты, порядка трех тысяч семей Молдовы получают пособие и имеют хотя бы одного безработного. Избежать новой обязанности у обладателей пособий не получится.

В заявлении на получение социальной помощи они должны указать, что согласны на выполнение работ общественной значимости. Те, кто проигнорируют задания, полученные от примарии, в следующем месяце рискуют не получить пособие.

Власти населенных пунктов, в свою очередь обяжут вести строгий учет и отправлять в социальные службы списки тех, кто уклонился от поручения местной администрации.

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