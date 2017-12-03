В Молдове граждане будут отрабатывать за социальную помощь

К полезным работам будут привлекать граждан, зарегистрированных на бирже труда и получающих социальную помощь. Исключение составят те лица, чье пособие не превышает 288 леев, то есть 30% от ежемесячного гарантируемого минимума. Согласно данным министерства труда и социальной защиты, порядка трех тысяч семей Молдовы получают пособие и имеют хотя бы одного безработного. Избежать новой обязанности у обладателей пособий не получится.