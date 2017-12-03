Глава Apple Тим Кук заявил, что не боится искусственного интеллекта

Источник: AP 2017

«Многое было сказано о потенциальных негативных аспектах искусственного интеллекта. Я не беспокоюсь из-за машин, думающих как люди, меня беспокоят люди, думающие как машины. Мы должны работать вместе, чтобы внедрить технологии в человечество», — заявил он, выступая на церемонии открытия четвертой Всемирной конференции по интернету.

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Он выразил уверенность в том, что технологии способны изменить мир к лучшему.

«Технологии могут изменить мир к лучшему, если они внедрены в человечество. Мы считаем, что искусственный интеллект сможет расшить способности человека и помочь сделать прорыв, который преобразует нашу жизнь в образовании, в доступности к медицинскому обслуживанию и в бесчисленном количестве других областей», — добавил Кук.

Глава Apple добавил, что будущее может быть лучше не из-за технологий как таковых, а благодаря тому, как человечество будет их использовать.

В китайском Учжэне в воскресенье открылась Всемирная конференция по интернету, которая продлится до 5 декабря. Она проходит под девизом «Развитие цифровой экономики для открытости и совместного пользования благами — строительство сообщества единой судьбы в киберпространстве».

Основными темами конференции станут такие вопросы, как искусственный интеллект, борьба с бедностью с помощью интернета, интернет-коммуникации и социальная ответственность в условиях новых вызовов, глобальная цифровая экономика, нормы киберпространства, а также международное сотрудничество в противодействии использованию киберпространства для совершения преступлений и террористических актов.