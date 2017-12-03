Глава Apple Тим Кук заявил, что не боится искусственного интеллекта
УЧЖЭНЬ (КНР), 3 дек — РИА Новости. Глава корпорации Apple Inc Тим Кук заявил, что не беспокоится
УЧЖЭНЬ (КНР), 3 дек — РИА Новости. Глава корпорации Apple Inc Тим Кук заявил, что не беспокоится
«Многое было сказано о потенциальных негативных аспектах искусственного интеллекта. Я не беспокоюсь
Он выразил уверенность в том, что технологии способны изменить мир к лучшему.
«Технологии могут изменить мир к лучшему, если они внедрены в человечество. Мы считаем, что искусственный интеллект сможет расшить способности человека и помочь сделать прорыв, который преобразует нашу жизнь в образовании, в доступности к медицинскому обслуживанию и в бесчисленном количестве других областей», — добавил Кук.
Глава Apple добавил, что будущее может быть лучше не
В китайском Учжэне в воскресенье открылась Всемирная конференция по интернету, которая продлится до 5 декабря. Она проходит под девизом «Развитие цифровой экономики для открытости и совместного пользования благами — строительство сообщества единой судьбы в киберпространстве».
В этом году в конференции принимают участию более 1,5 тысячи участников из 80 стран мира, в том числе глава компании Alibaba Джек Ма, глава корпорации Apple Тим Кук, один из отцов интернета Роберт Эллиот Кан, основатель и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский и другие.