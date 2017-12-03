50 млн тенге потратили власти на пристройку школы в Актобе
Все ради решения проблемы трехсменного обучения, передает телеканал «Хабар 24».
Все ради решения проблемы трехсменного обучения, передает телеканал «Хабар 24».
Еще одно учебное заведение перешло на стандартный режим работы, дети теперь учатся в две смены.
Площадь пристройки составляет более 400 квадратных метров.
В двухэтажном помещении разместились дополнительные учебные классы, которых ранее катастрофически не хватало. Помимо просторных и светлых классов, у ребят теперь есть типовые кабинеты труда. Появилась специализированная мебель и станки, для девочек действует кабинет швейного дела.
«Уметь шить должна каждая девушка, это пригодится в будущем. Мы шили руками, было трудно, а теперь у нас есть профессиональные машинки. Нам очень понравилось», — сказала ученица 8 класса Гульнур Жантауова.
В регионе до конца года появятся еще пять новых школ.