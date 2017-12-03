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14:50 (мск), источник: Newtimes.kz

50 млн тенге потратили власти на пристройку школы в Актобе

Все ради решения проблемы трехсменного обучения, передает телеканал «Хабар 24».

Источник: Newtimes.kz

Еще одно учебное заведение перешло на стандартный режим работы, дети теперь учатся в две смены.

Площадь пристройки составляет более 400 квадратных метров.

В двухэтажном помещении разместились дополнительные учебные классы, которых ранее катастрофически не хватало. Помимо просторных и светлых классов, у ребят теперь есть типовые кабинеты труда. Появилась специализированная мебель и станки, для девочек действует кабинет швейного дела.

«Уметь шить должна каждая девушка, это пригодится в будущем. Мы шили руками, было трудно, а теперь у нас есть профессиональные машинки. Нам очень понравилось», — сказала ученица 8 класса Гульнур Жантауова.

В регионе до конца года появятся еще пять новых школ.

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