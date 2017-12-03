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10:42 (мск), источник: Forbes

Дорогая моя столица. Жизнь в Москве дорожает опережающими темпами

В рейтинге дорогих городов мира Москва за год поднялась на 15 пунктов — до 98 места, благодаря этому российская столица вошла в десятку городов, где стоимость жизни растет самыми сильными темпами. Самый дорогой город мира — Сингапур.

Источник: Агентство «Москва»

Сингапур четвертый раз подряд в 2017 году признан самым дорогим городом мира, второе и третье места достались Гонконгу и Цюриху, следует из исследования The Economist Intelligence Unit. Для составления рейтинга сравнивалась стоимость 160 видов товаров и услуг, включая продукты, товары первой необходимости и проживание.

В последние годы Сингапур динамично развивался и был центром притяжения инвестиций. В нем работает множество иностранных специалистов (около трети населения), что способствует импорту товаров, продающихся по более высоким ценам, этот же фактор подталкивает вверх цены на жилье.

В исследовании отмечается, что Москва за год поднялась на 15 пунктов в рейтинге до 98 места, благодаря этому российская столица вошла в десятку городов, где стоимость жизни растет самыми сильными темпами. Также высокие темпы роста показали Сан-Паоло и Рио-де-Жанейро (Бразилия), жизнь за год подорожала в городах Новой Зеландии (Веллингтон и Окленд) и Австралии (Брисбен и Аделаида). Самое стремительное падение затрат на проживание произошло в британском Манчестере, Буэнос-Айресе (Аргентина) и столице Великобритании — Лондоне.

Как отмечается в исследовании, это связано в первую очередь с курсом фунта. Также дешевле стала жизнь в ряде городов Китая, например, Пекине, Сучжоу и Гуанчжоу. Это связано с покупательной способностью юаня. При этом самым дешевым городом мира для проживания признана столица Казахстана — Алма-Ата, второе по дешевизне место у города Лагос (Нигерия), третье — у индийского Бангалора.

Также в десятку самых дешевых городов входит столица Украины — Киев. Авторы исследования связывают дешевизну проживания в этих городах с политической и экономической нестабильностью.

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10 мая© Ньюстюб
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