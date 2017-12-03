Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
В РФ ответили Киеву на его способ остановить стройку моста в Крым
19-летняя россиянка погибла в Турции, уйдя с молодым человеком
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Саакашвили рассказал, сколько пьет Пётр Порошенко
Гидрометцентр дал прогноз на всю зиму
Елизавета II пропустит свадьбу Гарри и Меган из-за религии
Миддлтон подчеркнула животик платьем со стразами
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
Грэм и Ратаковски снялись в «горячем» видеокалендаре к Рождеству
СМИ: «Красуха» выводит из строя радары любого самолета или дрона
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
8День благодарения
12:23 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

24 незаконно установленных объекта демонтировали на пляжах Анапы

Разбор и вывоз брошенных конструкций велся ежедневно. Специалисты МУП «ОКУ», муниципального контроля и коммунальщики очистили 22 километра песчаных пляжей.

С их территорий вывезли около 130 тонн строительного мусора. Работа не завершена только в Витязево, где в полуразобранном состоянии находятся два магазина.

Собственник бросил нестационарные объекты с товаром и оборудованием. Сначала рабочим пришлось вывезти все содержимое, а уже затем заняться демонтажем самих конструкций.

В течение нескольких дней территория у моря перед витязевской «Паралией» будет освобождена, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Напомним, на демонтаж конструкций на прибрежной полосе власти города давали две недели.

Анапские пляжи и в межсезонье остаются точкой притяжения для туристов и жителей города. По данным управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, в муниципалитете на отдыхе и оздоровлении находятся 16,5 тысяч гостей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Израиль требует объяснений по поводу голых игр в бывшей газовой печи
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
Лавров спрогнозировал вероятный первый удар КНДР
Премьер Израиля прокомментировал ракетный удар по Сирии
СМИ узнали о состоянии Табакова
СМИ: Россия прекратила разработку нового «ядерного поезда»
Аппарат РФ совершил погружение в зоне поиска пропавшей подлодки
Военный самолет США совершил полет около Крыма
Супермен-полицейский не дал машине упасть с моста
Спорт
Родченков: «Чистые» россияне должны быть допущены к ОИ Вопрос участия сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане будет решен на заседании исполкома МОК 5 декабря
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь