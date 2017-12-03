24 незаконно установленных объекта демонтировали на пляжах Анапы

С их территорий вывезли около 130 тонн строительного мусора. Работа не завершена только в Витязево, где в полуразобранном состоянии находятся два магазина.

Собственник бросил нестационарные объекты с товаром и оборудованием. Сначала рабочим пришлось вывезти все содержимое, а уже затем заняться демонтажем самих конструкций.

В течение нескольких дней территория у моря перед витязевской «Паралией» будет освобождена, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Напомним, на демонтаж конструкций на прибрежной полосе власти города давали две недели.