24 незаконно установленных объекта демонтировали на пляжах Анапы
Разбор и вывоз брошенных конструкций велся ежедневно. Специалисты МУП «ОКУ», муниципального контроля и коммунальщики очистили 22 километра песчаных пляжей.
Разбор и вывоз брошенных конструкций велся ежедневно. Специалисты МУП «ОКУ», муниципального контроля и коммунальщики очистили 22 километра песчаных пляжей.
С их территорий вывезли около 130 тонн строительного мусора. Работа не завершена только в Витязево, где в полуразобранном состоянии находятся два магазина.
Собственник бросил нестационарные объекты с товаром и оборудованием. Сначала рабочим пришлось вывезти все содержимое, а уже затем заняться демонтажем самих конструкций.
В течение нескольких дней территория у моря перед витязевской «Паралией» будет освобождена, сообщает
Напомним, на демонтаж конструкций на прибрежной полосе власти города давали две недели.
Анапские пляжи и в межсезонье остаются точкой притяжения для туристов и жителей города. По данным управления по